DegustaPisa premia il top del territorio

Una serata dedicata alle eccellenze pisane tutte da gustare e premiare con un ospite di fama internazionale. Torna la seconda edizione di DegustaPisa, l’iniziativa organizzata da Confcommercio Pisa per raccontare il territorio grazie alle sue eccellenze enogastronomiche. Venerdì 22 novembre, la sede della Camera di Commercio in piazza Vittorio Emanuele sarà teatro dalle 17 alle 20 della premiazione di 10 aziende pisane che, tra liquori, vino, formaggi, salumi, dolci, cioccolato, tartufo, birra e tanti altri deliziosi prodotti, faranno capire ai presenti come l’impegno culinario possa essere un’occasione di promozione di tutta la provincia. Un evento, aperto a tutti, dove sarà possibile degustare le specialità delle imprese premiate e assistere a talking. Ospite della serata - peraltro, il giorno del suo compleanno - lo chef stellato Gianfranco Vissani, gastronomo e scrittore e protagonista di numerosi programmi tv.

"Si tratta di un’opportunità - secondo il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - di mostrare la qualità del nostro territorio, che non sono solo le bellezze culturali e artistiche ma anche le abilità di imprenditori che possono essere un veicolo di attrazione turistica e magari di aumento della permanenza media. Per questo abbiamo scelto un testimonial importante come Gianfranco Vissani". Parole che ribadisce anche l’assessore al turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, che ha ribadito come "Enogastronomia, quindi cibo e vino, sono diretta espressione dell’ospitalità del territorio. Oggi parliamo di turismo non soltanto esperienziale, ma anche trasformativo, perché capace di incidere sulla psicologia dei nostri ospiti, che hanno la possibilità attraverso eventi come questo di scoprire prodotti d’eccellenza della città". Anche il vicepresidente di Confcommercio Pisa è intervenuto per affermare come sia "un vero piacere premiare 10 eccellenze del nostro territorio che si sono distinte per la qualità dei loro prodotti, sulla scia del successo della prima edizione abbiamo confermato un format di alto livello che riconosce innanzitutto il valore e i prodotti delle attività presenti". "DegustaPisa - aggiunge il responsabile territoriale Luca Favilli - si distingue per la capacità delle aziende premiate di raccontare il territorio e allo stesso tempo promuoverlo attraverso la qualità dei prodotti". Mario Ferrari