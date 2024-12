Debutta Morutan con la Primavera

Il Pisa prepara una grande sorpresa per domani all’Arena Garibaldi. Eccezionalmente infatti allo stadio pisano giocherà la Primavera allenata dal tecnico Matteo Innocenti, solitamente di scena, per le partite di casalinghe, allo stadio di Peccioli. La sfida si giocherà alle 14.30 e le giovanili nerazzurre, reduci dal 2-0 nel derby contro lo Spezia, puntano a migliorare il quinto posto in classifica. La partita però offrirà anche uno spettacolo nello spettacolo, perché sarà la ‘prima’ di Olimpiu Morutan, prima del grande rientro in prima squadra. Lo staff medico e tecnico ha infatti deciso di far scendere in campo il rumeno con la Primavera, prima di portarlo in prima squadra, presumibilmente contro il Sassuolo il 26 dicembre. Un modo per far saggiare nuovamente il terreno di gioco al giocatore che, nei mesi scorsi, dovette rinunciare agli Europei a causa del grave infortunio al tendine d’achille, prima di calcare nuovamente il terreno in palcoscenici più importanti. Per la partita sarà aperta al pubblico solo la tribuna inferiore al prezzo di 6 euro. I biglietti sono già disponibili sia online sul circuito Ticketone, sia al Pisa Store di via Oberdan. Per i ritardatari sarà comunque possibile acquistare il biglietto anche sabato direttamente all’Arena Garibaldi.

Michele Bufalino