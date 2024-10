Darsena Europa e sviluppo. Il livornese Salvetti elogia Conti: "Primo cittadino responsabile"

Pisa e Livorno mai così vicine. Non solo perché l’Ateneo apre nuovi corsi nella città dei Quatro Mori anche per il mega progetto da 800 milioni di euro della Darsena Europa. Il primo cittadino di Livorno, Luca Salvetti a margine della conferenza stampa ieri in rettorato, su nuovi corsi per la logistica portuale ed economia del mare, ha detto: "Il sindaco Michele Conti, sul progetto di ampliamento del porto livornese, e sulla Darsena Europa, è stato un primo cittadino responsabile. Non si è mai chiuso o arroccato su posizioni aprioristiche, su ‘no’ puramente ideologici". Salvetti ha incassato il via libera al progetto da parte del Ministero dell’Ambiente dopo che lo stesso ministero aveva chiesto a marzo, chiarimenti ed approfondimenti. "Non avremmo mai fatto un progetto tale da mettere a rischio l’ambiente o la salute delle città e località turistiche a noi vicine. Il sindaco Conti ha capito che Darsena Europa porterà sviluppo non solo a Livorno ma all’intera toscana costiera, Pisa inclusa ed incluso il suo aeroporto". Conti ha sempre ribadito il principio di efficaci e durature opere compensative specie nella zona del Calambrone, per scongiurare il fenomeno erosivo degli arenili come la proposta pisana di creare delle dune, o isole di sabbia artificiali nella zona del Calambrone, sul modello di quanto si fa in Olanda. "Il parere positivo del Ministero è stato un tassello fondamentale per proseguire alla realizzazione dell’opera e siamo ancor più sicuri che la Darsena non avrà ricadute negative sui territori vicini". L’autorità portuale del mar Tirreno settentrionale ha inviato al ministero un faldone di oltre 300 pagine piene di dati, schemi, proiezioni e simulazioni. Sul fronte occupazionale poi, uno studio dell’Irpet regionale prevede il concretizzarsi di ben mille posti di lavoro non solo su Livorno. Ma critiche sulla Darsena rimangono le associazioni ambientaliste. E il vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi lamenta tempi troppo lunghi per la realizzazione dell’opera. Affermazione questa, secondo Salvetti "priva di fondamento".

Carlo Venturini