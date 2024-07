Danza libera per gli over 65. Al Cnr si cercano 15 volontari

Danza libera per gli over 65 il Cnr cerca dei volontari. I ricercatori del Cnr-Isti di Pisa, cercano 15 volontari per monitorare i parametri del benessere fisico e mentale durante sessioni gratuite di danza ed attività fisica in palestra.

Il progetto, che si inserisce nel più ampio "Tuscany health ecosystem" finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), offre ai partecipanti otto incontri gratuiti di Danza movimento terapia. "Si tratta - ha spiegato Paolo Paradisi, coordinatore della ricerca del Cnr-Isti -, di una disciplina che sfrutta il potere del movimento per promuovere il benessere a 360 gradi, coinvolgendo sia il corpo che la mente. Il nostro obiettivo è quantificare scientificamente i benefici di questa pratica, aprendo nuove strade per il benessere sociale degli over 65".

I benefici sono molteplici: dalla riduzione dello stress al miglioramento della consapevolezza corporea, fino al potenziamento delle relazioni interpersonali. "Ogni sessione è un viaggio di scoperta – ha aggiunto Said Daoudagh, ricercatore coinvolto nel progetto -. I partecipanti sperimenteranno l’improvvisazione e la danza libera, guidati da professionisti in un ambiente sicuro e stimolante".

Le sessioni, della durata di un’ora a settimana, inizieranno a ottobre 2024 e si terranno presso una palestra di Pisa, facilmente raggiungibile e dotata di ampio parcheggio gratuito. Gli interessati possono contattare i ricercatori del Cnr ai seguenti recapiti: Paolo Paradisi al numero di telefono 0506213136 o all’email [email protected]; Davide Moroni al numero 0506213130 o all’email [email protected]; oppure Said Daoudagh, al numero di telefono 0506213129 o all’email [email protected].

"Il Cnr assicura il massimo rispetto della privacy dei 15 volontari, in linea con le normative europee. La partecipazione è volontaria e soggetta a consenso informato".

L’aspetto scientifico è fondamentale. I ricercatori utilizzeranno tecnologie all’avanguardia ma non invasive, come dispositivi indossabili e registrazioni video, per raccogliere dati preziosi sul movimento e il benessere dei partecipanti. "Ogni partecipante darà un importante contributo per far avanzare la nostra comprensione dell’invecchiamento attivo", sottolinea Davide Moroni di Cnr-Isti.