D’Annunzio, prove di sentimentalismo

L’associazione culturale Dannunziana annuncia un incontro letterario-musicale sul tema "Gabriele D’Annunzio sentimentale: liriche, lettere pagine scelte". L’incontro avrà luogo sabato 1° marzo alle 18 al Grand Hotel Duomo. L’evento sarà un percorso nell’opera di Gabriele D’annunzio, privilegiandone le parti maggiormente permeate di sentimentalismo, attraverso la lettura di alcune sue liriche, di alcune lettere del suo vastissimo epistolario e di alcune delle pagine più significative, sotto questo specifico aspetto, di suoi romanzi. Ideatore del reading è Marco Rossi (nella foto), che per l’Associazione Dannunziana aveva già tenuto in passato due apprezzati incontri con la lettura delle pagine più belle del libro "Il piacere", considerato il capolavoro di D’Annunzio, e su memorie e poesie che il grande poeta pescarese dedicò a Marina di Pisa. Come già nelle due precedenti occasioni, sarà Marco Rossi, a dare voce a D’Annunzio, mentre Manuela Arrighi introdurrà con brevi commenti le varie parti del reading e leggerà, a sua volta, alcune poesie in programma. Durante alcune pause tra le letture, Debora Giovannelli suonerà al violino alcuni brani di musica di autori di fine Ottocento e del Novecento. Ingresso gratuito sino ad esaurimento dei posti.