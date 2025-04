Danni su viale delle Piagge. Albero caduto sulle auto

Una raffica di vento e il fusto intriso d’acqua l’hanno fatto crollare a terra. Uno schianto improvviso, quando per fortuna per strada ancora non c’era quasi nessuno e così non ci sono stati danni alle persone. Però per i proprietari di alcune auto in sosta sul viale delle Piagge quello di giovedì mattina è stato un risveglio amaro, perché il grosso tiglio si è adagiato sopra le macchine procurando migliaia di euro di danni. L’immediata ricognizione fatta eseguire dal Comune al global service dl Verde pubblico, Euroambiente, ha poi evidenziato nella stessa zona ulteriori criticità e il sindaco Michele Conti ha annunciato che saranno necessari altri abbattimenti "perché altri alberi presentano problemi di stabilità dovuti sia all’età delle piante che a problemi di cavità all’interno dei fusti, anche se le piante esternamente sembrano in buona salute: oltre a quello caduto, altri tre alberi sono stati valutati a forte rischio e tutti quelli caduti o rimossi verranno immediatamente sostituiti con nuovi tigli".

Conti ha sottolineato che quelli del viale dove è caduto il tiglio "sono alberi messi a dimora nel periodo dell’Italia postunitaria, quindi sono piante che hanno circa 150 anni e come tutti i pisani, ritengo che il viale delle Piagge costituisca un patrimonio verde importantissimo per la città, da tutelare a qualsiasi costo: per questo stiamo portando avanti un’opera di sostituzione degli alberi morti con nuove piante della stessa specie, oltre al mantenimento di quelli presenti, in modo da garantire negli anni la continuità della storica passeggiata nel verde".

Il primo cittadino ha anche ricordato che "proprio nelle settimane scorse abbiamo provveduto a piantumare una decina di nuovi tigli, in varie aree del viale che erano rimaste sprovviste di chiome: proseguiremo a monitorare la situazione per garantire sia la sicurezza e l’incolumità pubblica in un’area molto frequentata dai cittadini, che la salvaguardia di un bene ambientale, sociale e culturale così prezioso per la nostra comunità". I "E’ sempre un grande dispiacere - ha concluso il sindaco - quando assistiamo alla caduta di alberi storici come lo sono i tigli sul viale delle Piagge, ma purtroppo anche per gli alberi, come per qualsiasi essere vivente, nel ciclo della vita arriva il momento finale".