Danneggia pompa di benzina. Denunciato 59enne

Un intervento "tempestivo" dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa ha portato alla denuncia di un 59enne extracomunitario per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici - è stato ricostruito - ha creato scompiglio in un’area di sosta in via Aurelia Nord. Nella notte del 12 febbraio, intorno alle 2, i carabinieri sono intervenuti in seguito a una segnalazione. Arrivati sul posto, i militari hanno trovato l’uomo che aveva danneggiato le colonnine di rifornimento: divelta una pistola erogatrice. Alla vista dei carabinieri, l’uomo avrebbe tentato di sottrarsi all’identificazione, opponendo resistenza. Tuttavia, i militari lo hanno bloccato e immobilizzato, assicurandolo alla giustizia. Sul posto è intervenuto anche il personale dei vigili del fuoco di Pisa, che ha provveduto a mettere in sicurezza la colonnina di rifornimento danneggiata, evitando ulteriori pericoli per gli utenti dell’area di sosta. Un intervento che ha evitato che la situazione degenerasse e che l’uomo, in stato di alterazione, potesse causare ulteriori danni o mettere a rischio l’incolumità di altre persone.