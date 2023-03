Daniele Vannozzi confermato alla guida della delegazione pisana di Cesvot

Il presidente di Cesvot Pisa Daniele Vannozzi

Pisa, 27 marzo 2023 – La formazione che guida la delegazione pisana di Cesvot è stata recentemente rinnovata, mantenendo il punto fermo della presidenza di Daniele Vannozzi. È stato così delineato il team di operatori che offre servizi gratuiti di orientamento ad associazioni di volontariato, rappresentanti e operatori degli enti pubblici, cittadini. Il nuovo direttivo, che si è insediato lo scorso 13 marzo per la prima volta, è composto da 18 persone che rappresentano il variegato mondo del volontariato pisano.

La nuova squadra è composta dal presidente Daniele Vannozzi della Pubblica Assistenza Società Riunite di Pisa, dalla vicepresidente vicaria Francesca Nucci di Arcisolidarietà Pisa, dai vicepresidenti Marco Casalini della Fondazione il Gabbiano Blu Onlus e Venturi Mirella della Filarmonica G.Puccini di Pomarance; dai consiglieri Francesco Del Carratore della Pubblica Assistenza Cascina, Nila Arzilli della Pro Assistenza Calcinaia, Elisabetta Epifori di Cri Comitato di Pisa, Marco Fagiolini della Misericordia di Vicopisano, Enrico Dini della Confraternita Misericordia Pisa, Cristiano Masi della Uisp comitato territoriale di Pisa, Damiano Bonini di Cri Comitato di Guardistallo e CM, Maurizio Gabellieri della Misericordia di Volterra, Giovanni Pagano di Ora Legale, Katia Orlandi di Cif Regionale, Giovanni Capuzzi di Auser Territoriale Pisa, Mario Bruselli di Avis Provincile di Pisa, Donatella Turchi di Sportpertutti Solidarietà Valdera, Rosa Chiarello di Legambiente Pisa.

Il nuovo direttivo lavorerà per individuare le esigenze del territorio pisano contribuendo alla definizione degli indirizzi e degli obiettivi del programma annuale di attività del Cesvot, pronto a dare servizi gratuiti per promuovere, sostenere e sviluppare il volontariato in Toscana.

“Il direttivo che è appena stato eletto è composto da 8 nuove persone su 18, nell'ottica di un ricambio che attraverso la formazione e la distribuzione accurata delle deleghe possa rafforzare ed aumentare la rappresentanza territoriale” commenta il presidente Daniele Vannozzi. “L'obiettivo è quello di avere una struttura collegiale che sia in grado di valorizzare le relazioni tra le persone e rafforzare il dialogo con il territorio dopo gli anni duri della pandemia. In questa direzione va anche l'istituzione della figura dell'animatore che potrà sicuramente incentivare il ruolo della delegazione nel rilevare i bisogni delle associazioni. Il nostro impegno non è però possibile senza le istituzioni per questo auspichiamo una più forte e incisiva collaborazione con esse anche in termini di attivazione di procedure di coprogettazione e coprogrammazione”.

A Pisa l'assemblea elettiva si è svolta lo scorso 18 febbraio alla Stazione Leopolda. L'invito a partecipare è stato rivolto a tutte le 1.324 realtà del terzo settore dell’area pisana: alle 350 organizzazioni di volontariato, alle 766 associazioni di promozione sociale, alle 64 imprese sociali, alle 132 onlus, a un ente filantropico e agli ulteriori 11 enti iscritti al Registro nazionale del terzo settore.