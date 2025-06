Dance made in Italy a Punto Radio Cascina

Pisa, 4 giugno 2025 – Appuntamento alle 14 con le quattro regine della musica dance oggi in diretta fb su Punto Radio Cascina nel programma Cartoline Digitali, condotto da Luca Doni con Alex Galli, l'imbucato. Tornano alla ribalta quattro icone assolute della scena dance italiana: Neja, Nathalie Aarts (dei The Soundlovers), Kim Lukas e Melody Castellari uniscono la loro passione e le loro inconfondibili voci in “Just Follow Me”, un inno alla rinascita e alla forza interiore.



Prodotto da Melody Castellari, il brano è capace di conquistare sia chi ha vissuto l’epoca d’oro della dance, sia le nuove generazioni in cerca di ritmi travolgenti. “Siamo felicissime di unire di nuovo le nostre strade - raccontano le quattro musiciste in un progetto che celebra la forza della musica e l’energia che ci ha sempre accompagnate. ‘Just Follow Me’ racconta la voglia di ricominciare, di riscoprire la propria luce interiore e di viverla a pieno”.



L’arrangiamento esalta le voci di quattro protagoniste che hanno segnato intere generazioni con hit internazionali, come Restless (Neja), Surrender (Nathalie Aarts dei The Soundlovers), Let It Be The Night (Kim Lukas) e Inside to Outside (Melody Castellari, conosciuta anche come Lady Violet).



Ora, questa super squadra si riunisce per raccontare una nuova storia di speranza, amore per la vita e voglia di spingersi oltre i propri limiti. “Just Follow Me” è pubblicato da Revamp, giovane etichetta che individua la propria missione nella riscoperta e promozione di importanti cataloghi dance