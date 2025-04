Da San Piero a San Pietro. Equiraduno del Giubileo. Turismo sostenibile e scoperta del territorio

È stato presentato l’Equiraduno dell’Anno Santo 2025, il grande viaggio a cavallo “da San Piero a San Pietro” che, lungo le antiche vie dei pellegrini, condurrà da Pisa fino a Roma in occasione del Giubileo, unendo territori, tradizioni e spiritualità in un percorso di mobilità dolce e turismo sostenibile attraverso un esperienza unica tra natura, cultura e spiritualità. Il viaggio a cavallo partirà il 23 Aprile da San Piero a Grado, un luogo simbolico e spirituale dove secondo la tradizione approdò San Pietro nel suo viaggio verso Roma, facendo del luogo un ponte ideale tra le origini della cristanità e il Giubileo. L’arrivo è previsto l’11 maggio in piazza san Pietro, cuore della capitale. "è un’iniziativa che si lega fortemente alla tradizione della nostra città" dice il Sindaco Michele Conti "Pisa è una città fortemente legata ai cavalli, un importante riferimento a livello nazionale e forse anche internazionale e siamo grati che questo viaggio parta da qui".

Anche l’assessore al turismo e commercio Paolo Pesciatini si dice entusiasta per questo nuovo importante appuntamento della città: “Con l’equiraduno in occasione del Giubileo 2025 siamo davanti a un evento straordinario capace di unire arte e spiritualità. Il percorso stesso ci permette di valorizzare il patrimonio culturale, la tutela paesaggistica e il valore sociale del cavallo per la nostra comunità". Dice "Si tratta di un progetto estremamente importante che mette in luce quanto il cavallo sia legato alla storia di questa città" L’Equiraduno è molto più di un evento: si tratta di un processo culturale, una comunità in movimento, un’opportunità concreta per riscoprire il territorio e costruire un nuovo modello di turismo, che resterà per sempre nella storia di Pisa. Maurizio Rossellini, presidente del Final Furlong, ha dato vita con impegno e passione a un progetto così importante: "Ci aspettano giornate importanti che vedranno i cavalli percorrere la città per offrire al mondo quello che vale Pisa in ottica di cultura e turismo" dice Rossellini. Il giorno 23 Aprile è prevista alle ore 12 la Benedizione dei Cavalli presso la Basilica di San Piero a Grado, che da lì si recheranno in Piazza dei Miracoli nel pomeriggio e nel parco di San Rossore in serata.

"Questo è un Giubileo che ha messo insieme varie prospettive dando vita a una bellissima iniziativa" dice Don Salvatore Glorioso, responsabile delle manifestazioni del Giubileo nell’Arcidiocesi di Pisa "L’equiraduno esprime questo desiderio di pellegrinaggio; si tratta di unire cultura, turismo e fede, il tutto legato a questa straordinaria esperienza che è il Giubileo indetto da Papa Francesco".

Pisa, storicamente nota come “La città dei cavalli” di fatto sarà il cuore pulsante dell’iniziativa e proprio nella città della torre pendente i cavalieri e i pellegrini vivranno tre giornate intense e indimenticabili.

Maddalena Nerini