"Da quando sono a Roma i progetti per Pisa hanno avuto grande spinta"

"Il Presidente, Andrea Madonna, ha delineato un quadro economico e infrastrutturale che coincide, in pieno, con la situazione che si registra nella nostra provincia, denotando una grande conoscenza e padronanza dei temi che ha illustrato. A lui il grande merito, inoltre, di aver iniziato a valorizzare il settore nautico e di far conoscere un po’ di più il mondo degli industriali".

Così il deputato della Lega, Edoardo Ziello, commenta le parole di Madonna e, sul tema delle infrastrutture, il parlamentare del Carroccio rivendica i suoi successi.

"Le infrastrutture pisane, da quando sono stato eletto in Parlamento nel 2018 - spiega il leghista Ziello - hanno avuto una spinta notevole e questo è dimostrato dalla sblocco e realizzazione della rotatoria di San Piero a Grado con la relativa installazione delle barriere fonoassorbenti e dall’avvio dei lavori per i sottopassi ferroviari di Putignano, funzionali al superamento del passaggio a livello, poiché senza la soppressione di esso non è possibile avere le condizioni per l’alta velocità ferroviaria. Un progetto, quello dei sottopassi del quartiere putignanese, su cui mi sono molto speso perché ritengo che sia doverosa la ricucitura di una comunità con il centro città che il Pd aveva lasciato tagliata fuori sia per predisporre il terreno per il potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria".

Ziello inoltre ricorda lo sblocco della Tirrenica e l’approvazione "del progetto definitivo del lotto 6A (Pescia Romana - Tarquinia): questo significa che la progettazione esecutiva sarà introdotta nel nuovo contratto di programma di Anas, unitamente alla realizzazione del tratto il cui cronoprogramma ci dice che i lavori partiranno nel 2025: da quando la Lega è tornata al governo centrale con una maggioranza di centrodestra ha archiviato l’immobilismo del Pd e messo al centro dell’agenda la realizzazione delle grandi opere necessarie proprio per rilanciare gli investimenti degli investitori".

Infine, l’aeroporto: "Non smetterò mai di sollecitare i dirigenti di Toscana Aeroporti - conclude il deputato leghista - al fine di mantenere centrale l’aeroporto Galilei che si è visto scippare il collegamento aereo con Fiumicino dal Vespucci e questo oggettivamente è inspiegabile e lo afferma uno che l’aereo non lo prende mai".

Gab. Mas.