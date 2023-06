Da Pisa all’Uzbekistan: il corso di laurea in Geologia ottiene l’accreditamento

Pisa, 27 giugno 2023 – Il corso di laurea triennale in Geologia che l’Università di Pisa ha attivato in Uzbekistan è il primo di un ateneo italiano all’estero a essere stato accreditato ufficialmente dall’ANVUR, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. L’esito positivo del percorso di valutazione, che riguarda anche la sede Unipi di Tashkent, capitale dell’Uzbekistan, è stato appena comunicato all’Ateneo e in particolare al suo Dipartimento di Scienze della Terra, che è stato promotore del progetto in collaborazione con la University of Geological Sciences del Paese asiatico.

Sono già cinquanta le studentesse e gli studenti iscritti, in massima parte uzbeki con alcuni da Russia, Kazakistan e Tagikistan, che hanno superato gli esami dell’anno propedeutico e che ora potranno immatricolarsi all’Università di Pisa. “Durante il primo anno di collaborazione e attraverso le attività formative che i nostri docenti hanno sostenuto a Tashkent - ha dichiarato il direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, Luca Pandolfi - abbiamo avuto modo di testare la preparazione degli allievi, che è tecnicamente di buon livello con qualche carenza nell’uso della lingua inglese, e di apprezzare le potenzialità dell'assetto geologico uzbeko dal punto di vista sia didattico che scientifico, con possibilità ulteriori di sviluppare iniziative congiunte di ricerca”.

Il progetto di cooperazione internazionale è nato nel 2019 con i primi incontri fra i rappresentanti dell’Ateneo pisano e quelli del governo uzbeko, e si è concretizzato prima con la stipula di un Agreement nel luglio del 2022, poi con il successivo avvio dell’anno propedeutico riservato a una sessantina di studentesse e studenti. I profili culturali e professionali individuati devono soddisfare le richieste del mercato del lavoro uzbeko e di altre nazioni dell'Asia centrale, soprattutto nei campi della ricerca di georisorse energetiche e minerarie, ed essere dotati di competenze specifiche per collaborare efficacemente a progetti di protezione dai rischi geologici e ambientali. La formazione linguistica degli allievi, con lezioni tutte in inglese, è monitorata e supportata dal Centro Linguistico di Ateneo (CLI).

“Nel recente incontro con il presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, in visita in Italia per essere ricevuto dal Presidente della repubblica, Sergio Mattarella, e dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni – ha detto il rettore Riccardo Zucchi – ho colto grande interesse e apprezzamento per il progetto sviluppato con l’Università di Pisa, per l’importanza che viene data alla geologia nel processo di sviluppo del paese e, più in generale, per il rilievo che viene attribuito a un’istruzione universitaria di qualità”.