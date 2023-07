Da Pisa al Senegal, un camion per i rifiuti: "Qui oneroso smaltirlo. In Africa sarà utile"

Pisa, 5 luglio 2023 – Qui non serve più e sarebbe, di fatto, un peso. Ma in Africa è utile perché camion della spazzatura non ci sono e i rifiuti, al paese di Ibrahima, vengono gettati vicino alla città con tutti i rischi per le persone e l’ambiente. Una seconda vita per il mezzo Geofor altrettanto utile come la prima. E’ stato consegnato ieri nella sede dell’azienda a Opsedaletto. Da Pisa a Niomrè, in Senegal, passando da Vecchiano. Una prima riunione si era tenuta a giugno scorso. Il sindaco di Vecchiano, Massimiliano Angori, si è fatto da tramite. Quando ha incontrato Ibrahima Dieng, presidente della Comunità senegalese, durante una precedente iniziativa - la consegna dei soldi da parte del circolo ricreativo di Acque per trasportare un’ambulanza nella sua città di origine - il giovane biciclettaio che lavora da Papini ha raccontato al primo cittadino che nel suo Paese manca tutto, compreso un camion per ritirare i rifiuti.

“Il nuovo sindaco locale - appena è arrivato - ha organizzato una pulizia con 100 dipendenti portandola lontano dal paese", aggiorna Ibrahima, che è stato nominato ambasciatore per Niomrè e presidente dell’Unità Migranti. Ieri era presente anche il segretario Igor Chernai . "Ma, poi, non essendoci un mezzo, è stata di nuovo accumulata all’ingresso della città dove viene bruciata. Con l’autocarro l’immondizia può essere trasportata fino alla discarica".

Dal progetto alla realizzazione in un anno superando burocrazia e difficoltà. Con l’aiuto anche di altri cittadini, la carrozzeria Casalini industriale, ha donato gomme nuove.

Il dirigente Geofor Paolo Vannozzi si era reso disponibile: "Uno dei nostri obiettivi è proprio quello di riutilizzare gli oggetti. Geofor ha quasi tutti mezzi in affitto. Solo una piccola parte sono di proprietà. Quelli rimasti a noi con pochi interventi possono tornare a essere funzionanti. La nostra natura è pubblica, ma, tramite una gara, potremo consegnarli a chi ne ha bisogno", aveva spiegato. E così è stato. Smaltire l’automezzo sarebbe stato molto oneroso. E invece lo ha preso in carico Ibra che, a fine mese, lo manderà in Africa con presidi sanitari e altro materiale utile. Tutto in Africa.

Il mezzo è stato utilizzato per tanti anni, è un camion Iveco ribaltabile che può avere diversi usi: edili, agricolo... Ma, come detto, in Africa ricoprirà di nuovo il suo ruolo principale, togliendo sporcizia.

“Ibrahima ha avuto un’intuizione importante – commenta il presidente della Provincia Angori – Oggi il tema della tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini è da tenere in evidenza sia per le istituzioni che per le persone stesse. La collaborazione per questa iniziativa è stata immediata. Geofor si è subito attivata, con i tempi delle aziende e delle istituzioni, certo, ma la volontà è stata comune".