"Da noi tanti esordienti e una grande emozione"

"Sempre la solita voglia di Gioco. Mesi di lavoro, allenamenti e combattimenti per arrivare su quel fantastico Ponte a giocarsela". Claudio Carmignani è stato da poco nominato magistrato di Santa Maria. "Siamo una squadra medio-bassa con tanti esordienti e non è stato facile il lavoro di assemblaggio – racconta Carmignani –. Santa Maria è sicuramente un quartiere storico, rappresenta il cuore di Pisa ma forse, proprio per questo, presenta delle complessità. Ormai gran parte delle abitazioni è destinato a studenti o turisti e trovare combattenti non è facile. Tuttavia ci siamo riusciti: la squadra è chiusa e siamo pronti". Carmignani è fiducioso: "Tutto starà negli incroci – dice –, negli ultimi due anni abbiamo vinto il nostro combattimento e questo ci dà fiducia anche se abbiamo diversi esordienti". "Mi piace – sottolinea Carmignani – anche questa operazione di ‘allargamento’ dei confini. Molti combattenti non arrivano dal centro della città, ma dalla provincia rendendo il Gioco più interessante anche non soltanto per i residenti qui". "Per me sarà la prima esperienza come magistrato – conclude Carmignani – e già a pensarci ho il cuore a mille. Non vedo l’ora di salire sul Ponte con i miei ragazzi consapevoli che daremo tutto e sapendo di essere parte di una squadra, quella di Tramontana, che avrà le proprie strategie da portare avanti. Sappiamo le difficoltà di Mezzogiorno, ma non ci fidiamo. Sicuramente sarà una gran battaglia".

S.B.