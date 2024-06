"Da luglio caldo fino a settembre"

L’estate vera e propria si materializzerà intorno a metà luglio "quando l’anticiclone delle Azzorre potrà essere rimpiazzato dall’anticiclone subtropicale prevalentemente di matrice africana" che ci consegnerà una sostanziale stabilità di bel tempo con "temperature a volte sopra la media del periodo e precipitazioni invece sotto la media". E’ la previsione di Tommaso Torrigiani, meteorologo del Lamma dopo "un inizio di estate rallentata per i frequenti afflussi di masse d’aria di origine atlantica". La previsione stagionale, tuttavia, precisa Torrigiani, "è soggetta ad aggiornamenti periodici". Le previsioni meteo più ravvicinate, invece, ci consegnano un quadro climatico, aggiunge il meteorologo, che resta "analogo alle settimane che abbiamo vissuto finora con belle giornate alternate a possibili peggioramenti con precipitazioni e fenomeni anche temporaleschi, soprattutto nelle zone interne e sui rilievi, ma anche sulla costa, anche se il tempo dovrebbe stabilizzarsi già dall’inizio della seconda decade di luglio con temperature complessive del mese superiori alla norma e numero di giorni piovosi nella norma, con una tendenza che il Lamma, secondo gli studi basati su precise evidenze scientifiche, ha ritenuto di fare per tutto il periodo della stagione estiva e dalle quali emerge la possibilità di avere anche ad agosto e settembre temperature superiori alla norma, con possibili ondate di calore, e una piovosità inferiore alla media stagionale". Le previsioni stagionali del Lamma si basano su "teleconnessione climatiche" dimostrate da precisi studi scientifici della climatologia. "Possiamo dunque dire - conclude Torrigiani - che il tempo a tratti instabile durerà per almeno un’altra settimana o due, ma poi dovremmo avere un’estate con da giornate soleggiate e temperature sopra la media per luglio con la probabilità che le stesse condizioni si ripetano ad agosto e forse anche per parte di settembre".

Gab. Mas.