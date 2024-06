Cus Pisa Colpo di scena last minute. Giuliano Pizzanelli eletto presidente

di Gabriele Masiero

PISA

È Giuliano Pizzanelli il nuovo presidente del Cus. Con un colpo di scena all’ultimo minuto, infatti, il presidente uscente, Stefano Pagliara, ha inviato una mail ritirando la sua candidatura senza dare ulteriori spiegazioni. A quel punto l’elezione di Pizzanelli, che del centro sportivo universitario è già stato in passato vicepresidente, è stato eletto praticamente all’unanimità con 31 voti su 33 disponibili. Toccherà ora a lui provare a ricostruire un legame con la città che nel tempo è parso piuttosto sfilacciato con un’emorragia di tesserati che ha portato il Cus ai minimi termini: 2780 iscritti. L’assemblea dei soci ha anche eletto il consiglio direttivo di cui faranno parte Cecilia Baldera, Lorenzo Bellinvia, Carolina Boddi, Eleonora Lanfranco, Giulio Messerini ed Edoardo Moggi. Confermato il collegio dei revisori: Gian Gastone Gualtierotti (presidente), Aurelia De Simone e Francesco Galassi (consiglieri) La nuova governance avrà anche il compito di ripotare serenità tra le varie sezioni del Cus (Atletica, Basket, Volley, Hockey, Rugby, Tennis, canottaggio e Calcio a 5) negli ultimi anni divise di fronte alle scelte strategiche. Lo dimostrano anche i voti espressi dall’assemblea: gli aventi diritto erano 40 ma alla fine solo 33 (con una scheda bianca e una nulla) hanno espresso la propria preferenza, poco meno di un terzo del corpo elettorale ha rinunciato a dire la sua e anche questa appare una ferita da sanare in fretta da parte di Pizzanelli e la sua squadra (Messerini sarà con ogni probabilità il vicepresidente vicario).

Anche perché dal prossimo anno la quota degli aventi diritto al voto si amplierà di almeno altri 57 nuovi ingressi, più altri 9 nuovi soci in via di definizione, portando l’assemblea degli aventi diritto fino a una massimo di 113 soci. Nel suo programma il nuovo presidente ha promesso di "aumentare i corsi universitari mediante una più articolata informazione, dando maggiori possibilità di orari e varietà delle discipline, potenziando le informazioni all’interno dei dipartimenti universitari, e incrementare la collaborazione con il corso di laurea in Scienze motorie, creare al Cus spazi di studio e di incontro per gli universitari, ma anche attrarre studenti interessati allo sport mediante un innalzamento del livello qualitativo delle squadre agonistiche". Tra gli obiettivi il miglioramento "dell’offerta giovanile per l’attività motoria di base e dell’offerta dei campi solari con aree più accoglienti e spazi dedicati", supportare le squadre agonistiche, soprattutto quelle che hanno un buon numero di studenti universitari, anche mediante agevolazioni per gli studenti stessi, adeguato compenso per gli allenatori, tempestivo rimborso delle trasferte e creare, ove possibile, squadre per gli sport paralimpici".