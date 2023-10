Cumuli di Keu al Green Park. Franconi si attivi

Il sindaco di Pontedera

Matteo Franconi non può continuare a temporeggiare e come responsabile della salute della propria comunità, deve agire anche di fronte a indizi. E a noi pare che i mucchi di terra contaminata dal keu al

Green Park, e la stessa indagine in corso evidenzino molto di più di semplici indizi.

Franconi avrebbe dovuto deliberare già da molto tempo per la rimozione immediata e la bonifica di tutta l’area, invece non lo ha fatto, giocando al rimpallo su chi avrebbe dovuto farlo e chi avrebbe dovuto accollarsene i costi. La sua

indecisione, il suo continuo temporeggiare ci fa sospettare che si voglia che la vicenda della contaminazione da keu, e gli stessi rapporti con le ditte controllate dalla mafia si sgonfino.

Da quanto emergerebbe residui delle lavorazioni industriali del cuoio non sarebbero stati inertizzati correttamente ed utilizzati come sottofondo stradale, su questo oramai non sembrano esserci molti dubbi, così, come è accertato che conciatori o soggetti legati ad essi pur di risparmiare sui costi dello smaltimento si siano avvalsi di ditte movimento terra collegate alla mafia, infischiandosene della salute delle persone. A nostro avviso sapevano tutto anche le istituzioni e le varie forze politiche, ma hanno preferito nascondere la propria complicità dietro il ricatto occupazionale sempre minacciato dagli industriali di S.Croce. Noi di No Valdera Avvelenata continueremo a lottare affinché la magistratura faccia quanto prima chiarezza. Non vorremmo trovarci ancora a rivedere lo stesso film che vediamo da anni, fatto di corruzione e avvelenamenti, anche perché molto presto, con la vicenda del Tubone, la situazione addirittura potrebbe peggiore! Al sindaco di Pontedera suggeriamo di non aspettare ulteriormente , ordinando la rimozione immediata dei mucchi di keu contaminati al Green Park che, ricordiamo, sono a 30 metri dalle abitazioni e a 70 dallo stadio e che la pioggia abbondante di questo periodo , può solo aggravare la situazione.