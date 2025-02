Cultura: Momenti Musicali porta alla scoperta del Flauto Magico di Mozart

Pisa, 12 febbraio 2025 – Un evento-concerto coinvolgente e di grande valore artistico, basato sul racconto del Flauto magico di Mozart, è quello ideato dalla Scuola di Musica “Bonamici” con il contributo di Fondazione Pisa, in programma alle Officine Garibaldi il 18 febbraio alle ore 10. Lo spettacolo vede protagonista l’attore Gabriele Duma che ha trascritto e adattato la storia della famosa opera mozartiana per renderla più accessibile a un pubblico di bambini e ragazzi, e che interpreterà i vari personaggi conducendo il pubblico in un’atmosfera sospesa e magica.

Il racconto sarà intercalato dall’esecuzione delle Arie e dei Duetti più famosi dell’opera grazie alla presenza di quattro cantanti lirici: il soprano Jennifer Schittino, il tenore Marco Mustaro, il baritono Stavros Mantis e il basso Giorgio Marcello, accompagnati al pianoforte da Chiara Mariani. Dall’Aria della Regina della Notte al duetto tra Papageno e Papagena, ai suggestivi pezzi di Monostato e Sarastro, i ragazzi conosceranno la storia, le caratteristiche dei personaggi e le tipologie vocali dei protagonisti del celebre singspiel. Un progetto che fa parte della rassegna “Momenti Musicali. Introduzione alla musica classica per bambini e ragazzi”, che mira a sensibilizzare il pubblico verso la musica della nostra tradizione culturale, e che vuole contribuire a rendere i giovani, in futuro, ascoltatori più attenti e consapevoli.

Il concerto, rivolto principalmente agli studenti delle scuole ma aperto a tutti, è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni [email protected] tel 3480414547 e prenotazioni a [email protected].

I protagonisti del concerto

Gabriele Duma è diplomato alla Scuola di Teatro Colli nel 1985 e diplomato in Contrabbasso al Conservatorio Martini di Bologna. Dal 1985, come attore, ha preso parte alla messa in scena di oltre 80 spettacoli teatrali. Dal 1990 conduce una personale ricerca artistica dedicata al teatro musicale, che lo porta a realizzare per diverse Fondazioni Liriche italiane una serie di Racconti d’Opera, nei quali sperimenta la combinazione dei linguaggi del teatro di narrazione e della lirica. Fra il 2004 e il 2020 collabora con l’Accademia del Maggio Musicale fiorentino e con la Scuola dell’Opera di Bologna. Dal 2020 è insegnante di recitazione presso la Bernstein School of Musical Theatre di Bologna.

Jennifer Schittino, soprano, nasce a Siracusa nel 1980. Diplomata in Canto Lirico con il massimo dei voti e la lode presso l’Istituto d’Alta Formazione Musicale “V. Bellini” di Catania, intraprende lo studio della prassi esecutiva del repertorio antico laureandosi in Canto Rinascimentale e Barocco presso il Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo sotto la guida di maestri di fama internazionale. Ha interpretato ruoli solistici in importanti teatri sotto la guida di direttori d’orchestra quali Federico M. Sardelli e Paolo Da Col e ha al suo attivo numerosissimi concerti e recital in Italia e all’estero.

Marco Mustaro, tenore, nato a Cagliari nel 1975, ha condotto gli studi musicali presso l’Istituto Musicale “Boccherini” di Lucca, sotto la guida dei maestri Anna Vandi e Giovanni Dagnino, conseguendo, nel 2001, il diploma in canto lirico. Conduce una vivace attività concertistica che lo vede attento interprete del repertorio madrigalistico e belcantistico sacro e profano sei-settecentesco.

Stavros Mantis, baritono, nato a Nicosia (Cipro), dove ha compiuto gli studi come fagottista, intraprende lo studio del canto ad Atene, e poi in Italia e ha completato la sua formazione presso l’Accademia del Teatro Regio di Torino. Vincitore di importanti concorsi lirici, svolge un’intensa attività concertistica e interpreta ruoli solistici in importanti fondazioni e teatri.

Giorgio Marcello, basso. Laureato in Canto Lirico nel 2015 presso il Conservatorio P. Mascagni di Livorno e in Canto rinascimentale e barocco nel 2024 presso il Conservatorio L. Cherubini di Firenze con il massimo dei voti, dal 2003 ha avuto varie collaborazioni in teatri italiani e all’estero e partecipa alle stagioni liriche dei teatri di Pisa, Lucca, Livorno.

Chiara Mariani, pianista. Ha iniziato giovanissima lo studio del pianoforte e si è diplomata al Conservatorio Cherubini di Firenze, nel 1994, con il massimo dei voti e la lode. Nel Marzo 2007, ha conseguito il Diploma Accademico, di secondo livello, in pianoforte con il massimo dei voti e la lode, presso l’Istituto Boccherini di Lucca. Ha vinto numerosi primi premi in concorsi Nazionali ed Internazionali. Svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero ed è pianista accompagnatore presso il Conservatorio “Boccherini” di Lucca e presso importanti teatri e fondazioni liriche.