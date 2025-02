Cultura: alla SMS la presentazione del romanzo “A Roma non ci sono le montagne”

Pisa, 14 febbraio 2025 – Mercoledì 19 febbraio alle 17.15 si terrà alla Biblioteca SMS l’incontro con la giornalista e scrittrice Ritanna Armeni, che presenterà il suo nuovo romanzo “A Roma non ci sono le montagne”, recentemente uscito per i tipi dell’editore Ponte Alle Grazie. L’autrice sarà intervistata da Massimo Trocchi, della Libreria Pellegrini. L’iniziativa, ad ingresso libero, è promossa da Comune di Pisa e Libreria Pellegrini e rientra nel calendario di attività di Pisa “Città che Legge”.

Ritanna Armeni, lunga carriera come giornalista, è stata capa dell’Ufficio Stampa di Fausto Bertinotti e conduttrice di Otto e Mezzo assieme a Giuliano Ferrara. Con questo sesto romanzo l’autrice torna ad indagare l’universo della Resistenza italiana al nazifascismo: la Resistenza romana, la più dura delle resistenze urbane incontrate dai tedeschi in tutta Europa. È la storia dell'azione militare di Via Rasella, tristemente noto per l'orrore che ne conseguì: la strage delle Fosse Ardeatine. Ma il giudizio sull'operazione militare condotta dai GAP romani è ancora fonte di divisione, mistificazioni, ed opposti giudizi.

La penna di Ritanna Armeni porta il lettore dentro il cuore di Roma, a un passo da Palazzo Barberini. È la cronistoria - romanzata - del giorno della rappresaglia: 23 marzo, 1944. Un manipolo di 12 giovani, perlopiù di estrazione borghese ed aderenti ai Gruppi di Azione Patriottica (GAP) che “ogni giorno mettevano in gioco la vita e proprio per questo se ne sentivano pieni”, nel tentativo di contrapporsi all’occupazione nazista di Roma con azioni e rappresaglie di carattere militare. Il comando tedesco li chiamava “i banditen”. “Colpire sempre. Non dare respiro”, era questo il monito e l’invito che giungeva loro direttamente dalle forze di liberazione anglo-americane, ancora incapaci di penetrare la città.

PISA "CITTÀ CHE LEGGE". Pisa ha recentemente ottenuto per la prima volta il riconoscimento di “Città che legge” per il triennio 2024-2026, a seguito della partecipazione a uno specifico bando pubblico promosso a livello nazionale dal Centro per il Libro e la Lettura, del Ministero della Cultura, d’intesa con l’Anci, l’associazione dei Comuni italiani. Il riconoscimento, in particolare, premia le amministrazioni che attuano politiche continuative per diffondere la lettura, con l’obiettivo di migliorare la vita sociale e culturale delle comunità.