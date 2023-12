Cucigliana Il ponte è ko. Stop ai mezzi pesanti

Il cavalcaferrovia della SP31 Cucigliana-Lorenzana verrà chiuso al traffico veicolare superiore a 3,5 tonnellate, permettendo comunque il transito dei mezzi di trasporto pubblico locale, di soccorso e addetti ai pubblici servizi. In via di definizione l’ordinanza che limiterà il passaggio, con una decisione presa dal Comune di Cascina. I sopralluoghi preliminari dei tecnici, incaricati delle verifiche delle condizioni minime di sicurezza, hanno evidenziato le pessime condizioni di manutenzione del ponte, rilevando diverse criticità.Il sopralluogo preliminare non avrebbe evidenziato pericolo immediato, ma la necessità individuare la portata utile del manufatto e l’indicazione di eventuali anomalie o situazioni di degrado, nonché l’indicazione di larga massima delle opere da eseguire per il ripristino, compresa la relativa quantificazione economica. Il solo studio prevede un costo di circa 95mila euro. "Una scelta complessa, dato che l’impatto va ben oltre la mobilità comunale – spiega il sindaco Michelangelo Betti –. C’è la necessità di mantenere livelli adeguati di sicurezza stradale e non solo, quindi dalla prossima settimana partirà la limitazione al traffico pesante sul cavalcaferrovia. Al momento la misura si estende per il periodo necessario alle analisi tecniche. Valuteremo eventuali variazioni con il procedere delle indagini, quando saranno più chiare le prospettive. Di certo, se ci sarà la necessità di fare un intervento, andrà valutato il ruolo che quel tratto di strada svolge per tutta la viabilità provinciale e non solo per la rete comunale”.

La richiesta di indagini era partita dopo una segnalazione di oscillazioni del ponte in concomitanza del passaggio di un treno fatta da un cittadino alla Prefettura. Da qui la richiesta di una verifica ai vigili del fuoco, che hanno escluso dissesti tali da pregiudicare la sicurezza del traffico veicolare e ferroviario, ma hanno evidenziato anche pessime condizioni dell’intero manufatto, in particolare per il piano di viabilità, i muri di sostegno verticali e uno degli elementi orizzontali in calcestruzzo".

Il ponte sulla ferrovia e la viabilità interessata, la Provinciale n. 31 Cucigliana-Lorenzana, hanno un interesse sovracomunale, collegando importanti realtà industriali di vari Comuni del Lungomonte e connettendo la provinciale Vicarese con la SS67 Arnaccio e venendo interessata da due uscite della FiPiLi, quelle di Cascina e di Lavoria. "La limitazione al traffico pesante superiore a 3,5 tonnellate provocherà sicuramente pesanti ripercussioni sulla viabilità– conclude Betti –, tenuto conto anche del sistema di divieti attualmente esistenti sulle direttrici di traffico che saranno interessate da eventuali percorsi alternativi. Per condividere la soluzione, c’è stata una prima riunione in Prefettura nelle scorse settimane e mi auguro che le istituzioni di riferimento mantengano un pieno coordinamento con gli enti e i soggetti interessati".