Croce Rossa La mostra che celebra i 136 anni

Il 2024 è un anno importante per la Croce Rossa Italiana: ricorrono 160 anni dalla fondazione e i 136 anni dalla costituzione a Pisa del primo Comitato CRI. Per celebrare queste importanti date, col Patrocinio del Comune, in collaborazione con il Centro di Mobilitazione Toscana della Croce Rossa e l'Ispettorato di Pisa del Corpo delle Infermiere Volontarie CRI, il Comitato di Pisa inaugurerà una mostra storica, sabato 4 maggio alle 11.30, nell'atrio di Palazzo Gambacorti. Nella mostra si ripercorre la vita dell'Associazione a Pisa (nata nel 1888) e l'opera di assistenza prestata dal Corpo Militare Volontario CRI e dalle Crocerossine durante i due conflitti mondiali, e nei diversi teatri esteri in cui i due Corpi sono stati impiegati, a supporto delle nostre Forze Armate. L'esposizione raccoglie documenti, mezzi e i cimeli provenienti dalla collezione storica del Comitato di Pisa, del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana (questa ultima custodita a Firenze presso il Centro di Mobilitazione Toscana) e dell'Ispettorato delle Infermiere Volontarie CRI di Pisa. Attraverso questa mostra sarà possibile ripercorrere la storia del soccorso umanitario portato avanti a livello locale e nei conflitti armati dalla Croce Rossa Italiana con l'impiego di uomini, ospedali, unità e reparti. La mostra sarà aperta alla cittadinanza fino al 10 maggio, tutti i giorni (esclusa la domenica) dalle 9 alle 19.