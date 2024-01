Croce Rossa di Uliveto. Si cercano nuovi volontari: "Aspettiamo tanti giovani"

La Croce Rossa Italiana Comitato di Uliveto Terme organizza un corso per aspiranti volontari, aperto a tutti i cittadini con più di 14 anni di età, che si svolgerà a partire dal mese di gennaio 2024, online e alla sede in Viale Mazzini 20. "Si tratta di un corso di accesso "di primo livello"", spiega il responsabile della formazione Luca Bracaloni, "Una volta superato l’esame teorico-pratico si diventa volontari della Croce Rossa a tutti gli effetti e si potranno svolgere i servizi sociali, come fare la spesa, ad esempio. Si tratta di un corso di circa dieci lezioni, più una piccola nozione base di Pronto Soccorso". A seconda del livello di formazione raggiunto, ci si potrà dedicare a diverse attività: dai servizi di trasporto e soccorso agli infermi con ambulanza, a quelle socio-assistenziali e di protezione civile, passando per quelli di assistenza sanitaria a favore della popolazione in occasione di eventi sportivi e di spettacolo, ai corsi di primo soccorso e di educazione alla salute della popolazione. "Per accedere ai servizi riguardo il mondo sanitario, è necessario avere almeno la maggior età e fare un ulteriore corso, articolato in due step", continua Bracaloni, "Il primo livello abilita al soccorso non in emergenza, il secondo livello è compreso al 112. Esistono poi corsi di protezione civile e di altro tipo". L’invito è rivolto ai cittadini intenzionati a cementarsi in una nuova esperienza di volontariato e soprattutto ai giovani. Essere volontario può valere punteggio nel partecipare ai bandi di servizio civile. "Al momento il gruppo giovani under 35 di Uliveto Terme ammonta a circa 13 persone, aspettiamo nuovi numerosi ragazzi". Per info 050788222 - 3285680046.