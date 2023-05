Croce Azzurra Litorale Doppia sede per l’estate sia a Marina che a Tirrenia

La Croce Azzurra Litorale Pisano (la nuova realtà nata dopo il fallimento della Palp di Marina) avrà finalmente la sua sede. Anzi, una doppia sede: una a Marina e una a Tirrenia. "A gennaio – ricostruisce il presidente Paolo Malacarne - la Calp lanciò un appello pubblico per la ricerca di una sede, anche provvisoria, sul litorale, per poter iniziare le proprie attività di volontariato, appello lanciato a istituzioni ed enti pubblici (amministrazione comunale, Asl, SdS), associazioni private e privati cittadini. Quell’appello non è caduto nel vuoto, e a distanza di tre mesi abbiamo messo le basi per poter, pur provvisoriamente, risolvere a breve il problema di avere una sede".

A rispondere all’appello è stata, infatti, la Asl Nord Ovest, grazie al ruolo attivo del presidente e della direttrice della SdS Sergio Di Maio e Sabina Ghilli. Due locali in comodato d’uso messi a disposizione all’interno del Distretto socio-sanitario di Marina e di uno spazio all’esterno del Distretto per lo stazionamento dei mezzi di trasporto sociale e sanitario. Una scelta che potrà garantire la prossimità del servizio socio-sanitario pubblico per tutti coloro che si troveranno in condizione di bisogno nell’area del litorale pisano. Tra le associazioni e privati cittadini cui era stato rivolto l’appello, una seconda sede è stata inoltre reperita a Tirrenia, in affitto da un privato cittadino, fondo che la Croce Azzurra sta risistemando per iniziare a breve l’attività di "servizi alimentari" (che già in modo proficuo veniva fatta dalla Palp in un locale a Marina verso diverse decine di famiglie) e successivamente altre attività.

"La scelta di Tirrenia non è casuale – afferma il consiglio della Calp - vogliamo dare un chiaro segnale alla popolazione che la nostra attenzione è rivolta a tutto il litorale nel suo complesso. Nelle prossime settimane, una volta completate le procedure formali con la Asl Nord Ovest e la risistemazione del fondo affittato, la Calp potrà pubblicamente inaugurare le proprie sedi e procedere speditamente verso la sua funzione di aiuto alla attività del Distretto di Marina, al reperimento dei mezzi e all’ottenimento dell’autorizzazione per le attività di trasporto sociale e sanitario ordinario, attività che verranno svolte grazie ai numerosi soci che hanno già dato la loro disponibilità ad attivarsi come volontari attivi della Calp". Intanto, nei giorni scorsi, si è svolta la prima attività: un gruppo di 8 ospiti della Rsa Nissim di Marina di Pisa ha potuto visitare l’Agrifiera di Pontasserchio, grazie alla convenzione a tre firmata dalla Cooperativa Consorzio Blu che ha in gestione la Rsa, la Pubblica Assistenza di Pisa che mette a disposizione il trasporto, e – appunto - la Calp con i suoi volontari.

Francesca Bianchi