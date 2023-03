Cristiana Brivio, dinastia ippica Manager di una storica scuderia A Barbaricina con cento cavalli

di Renzo Castelli PISA Seppure il lavoro, anche sotto l’aspetto fisico, richieda un grande impegno, la presenza di un mondo ‘rosa’ nell’ippica italiana non è una novità. Nel 1995, ad esempio, la fantina Jacqueline Freda riuscì a vincere la classifica nazionale facendo meglio dei colleghi maschi. Di questo mondo ‘rosa’ votato a una professione fatta di tanta fatica e sacrifici fa parte oggi un personaggio che potremmo definire ‘unico’: per la storia della sua famiglia e per la determinazione nello svolgere un lavoro che lei stessa, con il suo stakanovismo, contribuisce a rendere ogni giorno più impegnativo. Cristiana Brivio Sforza – è di lei che stiamo parlando – è una giovane donna che ha significativi ascendenti sia nella vita sociale che sportiva nel vasto mondo dei cavalli. Il bisnonno Mario Perrone (grande figura nel panorama dell’economia nazionale, proprietario di fabbriche come l’Ansaldo, delle miniere di Cogne, di giornali e perfino di una banca) fu il personaggio che fra il 1925 e il 1931 costruì a Barbaricina il complesso denominato Razza Latina che può oggi essere definito un monumento nazionale dell’ippica: per la qualità e l’accuratezza delle scuderie, con villa padronale, pertinenze, galoppatoio coperto, box per la maternità, vastissimi paddock. Ed è questo,...