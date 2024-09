Credito su pegno. Ora si può anche con arte e moda

Ha una filiale anche a Pisa la prima società italiana appartenente a un gruppo bancario attiva nel mercato del credito su pegno di preziosi che ha scelto di acquisire una casa d’asta milanese per sostenere il mondo dell’arte, del lusso e degli oggetti di valore, e per offrire il servizio di art-lending, ovvero operazioni finanziarie (di apertura di credito o finanziamento) a fronte della costituzione in garanzia (o collateralizzazione) di una o più opere d’arte o di un’intera collezione, Kruso Kapital spa, main sponsor anche della sfilata d’alta moda della maison Pierre Cardin di domani sera al Giardino Scotto di Pisa, e Art-Rite srl hanno creato un connubio tra finanza e arte, anche attraverso strumenti digitali, per muoversi in un mondo, quello finanziario e artistico-culturale, in perenne movimento e soggetto spesso alle mutazioni imposte anche da tensioni geopolitiche internazionali che influenzano inevitabilmente i mercati finanziari.

"Il nostro servizio di prestito su pegno - spiega il direttore generale Giuseppe Gentile - offre un accesso al credito democratico: chiunque può rivolgersi a noi, sia recandosi in filiale che attraverso la nostra App Kruso Kapital, lasciando in garanzia oggetti preziosi per poi rientrane in possesso al termine del finanziamento". La società è attiva nei finanziamenti e nel mercato dell’arte attraverso la valorizzazione dei beni ed è quotata dallo scorso gennaio sul mercato Euronext Growth di Borsa Italiana. In Toscana conta tre filiali aperte con il marchio ProntoPegno dedicato ai prestiti su pegno tradizionali a Pisa, Firenze e Livorno. Con Art-Rite invece è possibile far valutare le proprie opere d’arte o beni da collezione e accedere all’art-lending oppure mettere in asta. "Dopo due anni dall’acquisizione della casa d’aste - prosegue Gentile - abbiamo deciso di integrare l’offerta istituendo un ulteriore dipartimento specializzato, quello di Luxury Fashion, che dopo quelli dedicati all’arte moderna e contemporanea, antica, alla comic art, alla numismatica, ai gioielli, alla filatelia e alle auto da collazione, vedrà la sua inaugurazione il 12 dicembre, in occasione della prima asta dedicata al mondo della moda e del lusso senza tempo". Il dipartimento di Luxury Fashion presenterà collezioni prestigiose e singolari composte da straordinari oggetti e accessori di leggendarie case di moda, come Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent e molte altre, che sono alla base della ricerca rigorosa dell’originalità e della qualità dell’offerta, che si caratterizza per la particolare attenzione alla certificazione della provenienza e dell’autenticità.

In Toscana Kruso Kapital, con le filiali a brand ProntoPegno, conta 3.750 clienti e 8.900 polizze, con impieghi che arrivano a 12 milioni di euro e, conclude Gentile, "nell’ambito della digitalizzazione con l’app Kruso Kapital le filiali toscane vantano una media del 40% di polizze digitali emesse rispetto alle cartacee, con Pisa che detiene il primato nazionale oltre a essere la terza filiale aperta sei anni fa in Italia, dopo Milano e Roma: siamo insomma un potenziale polmone finanziario per quelle persone che hanno necessità di avere un rapido accesso al credito per poter disporre di immediata liquidità da utilizzare per qualsiasi necessità". L’App Kruso Kapital è la prima sul mercato che ha digitalizzato l’intero processo di credito su pegno, in modo semplice, sicuro e immediato.