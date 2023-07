Cous cous: profumo e tanto gusto

Pisa, 1 luglio 2023 – Continuiamo con le doppie ricette, calde e fredde. Il cous cous,

dai sapori e profumi africani, va bene in estate e in inverno. Ne ho trovato una versione di farro integrale buonissima. Per cuocere quello veloce, servono davvero 5 minuti, durante i quali si può preparare il condimento. Le proporzioni: uso un bicchiere medio di cous cous e uno e mezzo di acqua per due persone. Quando l’acqua bolle, metto un pizzico di sale iodato e giro. Poi spengo, butto il cereale e tappo. Passati 5 minuti, lo sgrano con la forchetta e condisco con olio e limone.

Poi aggiungo menta tagliata fine, pomodorini, ceci bolliti, a piacere tonno e capperi. Per colorarlo anche qualche foglia di insalata. Nella versione calda, lo condisco con olio e curcuma e preparo verdure saltate (melanzane, peperoni, cipolla, patate), con salsa di soia e ceci. Può essere più o meno asciutto. È squisito. Il cous cous ha pochi grassi ed un ottimo pasto. La tata di mia figlia lo tosta leggermente in padella senza acqua né condimenti, prima di versarci sopra

l’acqua bollente. Un altro modo di cucinarlo, stesso risultato. Ovviamente si può aggiungere sale anche dopo, di nuovo olio e il curry.