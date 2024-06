Costruire il futuro . Il Polo tecnologico motore di sviluppo della Toscana costiera

Il Polo Tecnologico di Navacchio alla guida del cambiamento: lo è da venticinque anni per la Toscana e lo sarà anche negli anni a venire. È per questo che “La Pisaniana”, il programma di 50Canale prodotto dal Circolo culturale d’area vasta Filippo Mazzei, va in onda questa sera alle 21 dedicando una puntata all’incubatore d’imprese pisano, hub per l’innovazione e la trasformazione digitale. ICT, energia e ambiente, robotica, biomedicale, TLC, microelettronica e sensoristica sono i settori d’interesse delle 60 start up e aziende che gravitano intorno al parco tecnologico.

Ma il Polo di Navacchio si occupa anche dell’ibridazione della manifattura italiana con la cultura digitale. A che punto siamo? Ne parleranno durante la trasmissione, realizzata nell’auditorium del Polo: Andrea Di Benedetto, presidente e amministratore delegato del Polo Tecnologico di Navacchio SpA; Fabio Bonomo amministratore delegato di Qb robotics e presidente del Gruppo Confinnovazione Pisa, la nuova realtà di Confcommercio Provincia di Pisa, nato proprio nei mesi scorsi per supportare le imprese, fornendo strumenti pratici, nel cammino verso l’innovazione e Angela Calò, direttrice operativa del Polo Tecnologico di Navacchio . A prendere parte alla puntata di stasera anche l’onorevole Andrea Barabotti, deputato della Lega e membro della Commissione Attività` produttive della Camera, con le novità dal mondo della politica sul fronte delle PMI, dell’industria 4.0, della transizione 5.0, dell’intelligenza artificiale.

E ci sarà Massimiliano Angori, sindaco di Vecchiano e presidente della Provincia di Pisa che da 25 anni è socia nella gestione del Polo Tecnologico di Navacchio. A raccontare la storia della propria azienda e la collaborazione con questa ’fabbrica delle start up d’eccellenza, saranno poi: Giorgio Cucè, amministratore delegato di Seares, azienda innovativa che ricava energia dalle onde del mare; Dino Ravanelli, amministratore delegato di Nexman, azienda leader nella produzione di robotica industriale e collaborativa; Grazia Leone, direttore finanziario di Main Axis, specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di visione e misura 2D e 3D, per i settori biomedicale e industriale; Giacomo Bonsignori, legale rappresentante di Saviopharma, azienda leader nel settore farmaceutico.

Ma il parterre qualificato comprende anche Davide Borghetti di Voxelmind srl; Giuseppe Tortora di AB Zero; Andrea Mariani di Soundsafe Care, tutte incubate presso il Polo; Alessandro Settini di Proxima Robotics; Fabio Diana di Dieng; Enrico Rossi di Elios. Nella rubrica “Cambio di stagione” a cura di Teresa Sichetti, mentre il professor Ugo Faraguna di Fisiologia Clinica Presidente di Sleeppacta interverrà dal congresso sull’Obesità e disturbi del sonno del 13 giugno scorso a Pisa .

