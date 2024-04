Corso di rianimazione aperto a tutti i cittadini grazie al Rotary Cascina

Corso di rianimazione polmonare basicl life support (BLS-D) gratuito, e aperto alla cittadinanza, promosso, il 18 aprile alle 21, dal Rotary Club Cascina e Monte Pisano, tenuto da istruttore certificato di Cecchini Cuore Onlus, in collaborazione con il nostro Comune, quello di Calci e quello di Cascina. Il corso rientra nell’ambito del progetto realizzato dal Rotary Club Cascina e Monte Pisano, in sinergia con il Rotaract Cascina e il Rotary Club Pontedera, grazie al finanziamento del Distretto Rotary 2071 - Toscana con il District Grant 2448570. Per la partecipazione basta presentarsi, la sera stessa, entro le 20:45 nella sala consiliare del Comune di Vicopisano (al secondo piano del Palazzo Comunale). Il corso offre nozioni pratiche ed esempi concreti di come Riconoscere un arresto cardiaco, come fare un massaggio cardiopolmonare; come usare un DAE, disostruire le vie respiratorie nei lattanti, nei bambini e negli adulti. Il Rotary Club Cascina ha anche di recente donato alla comunità vicarese un nuovo defibrillatore semiautomatico esterno, che è stato collocato all’inizio della pista ciclopedonale intitolata a Italo Geloni, a Noce, nei pressi di Villa Rita. è il ventunuesimo di Vocopisano, Comune sempre più cardioprotetto.