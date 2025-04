"Corse in notturna a San Rossore. Basta ambientalismo da salotto"

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci torna alla carica contro quello che chiama "ambientalismo da salotto" rilanciando l’idea delle corse in notturna all’ippodromo di San Rossore, all’indomani del 135° Premio Pisa, domenica 6 aprile, con il record di oltre 10mila spettatori (tra cui il coordinatore toscano del suo partito e sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi).

"Una delle proposte di Fratelli d’Italia per le prossime elezioni regionali – così Petrucci – sarà tenere aperto l’Ippodromo di San Rossore tutto l’anno permettendo di correre anche d’estate e in notturna. Le enormi potenzialità del nostro Ippodromo sono state messe in mostra ancora una volta con il 26esimo premio Regione Toscana e la 135esima edizione del Premio Pisa, che hanno attratto migliaia di persone da tutta Italia. È inaccettabile – continua Petrucci – che durante la bella stagione questa magnifica struttura non venga utilizzata. Ci rimette chi lavora a stretto contatto con i cavalli, l’indotto dagli agricoltori, veterinari, farmaceutica, l’intera città che fra pochi giorni vedrà emigrare centinaia di addetti verso nord, Francia o l’Inghilterra. Noi – continua – pensiamo ad una Toscana diversa, in cui si premia chi produce ed ha idee, in cui si sfruttano tutte le potenzialità e si superano gli ostacoli per arrivare al massimo dei risultati. Abbiamo un’idea diversa di tutela dell’ambiente, pensiamo che la presenza dell’uomo non sia dannosa, anzi, sia fondamentale in taluni casi per garantire la tutela ambientale. Non accettiamo che ambientalisti da salotto impongano veti senza senso, come quello che non permette di correre in notturna nei mesi più caldi a San Rossore. Il Ministro Lollobrigida aveva già dato la sua disponibilità in questo senso, ma la Regione faccia la sua parte".