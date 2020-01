Pisa, 31 gennaio 2020 - Solidarietà tra divise e senso civico. Intorno alle 23 del 29 gennaio, le Volanti sono intervenute sul lungarno Galilei poiché un cittadino aveva telefonato alla sala operativa segnalando allarmato di aver visto un individuo che brandiva una pistola; sul posto è stato individuato e bloccato velocemente un pisano del 1993, il quale, però - questa la ricostruzione delle forze dell'ordine - ha reagito al controllo.

Gli agenti, arrivati sul lungofiume, avevano scorto il calcio di una pistola che spuntava dalla cintura indossata dall'uomo. Il ragazzo, perquisito, era agitato. Ad assistere alla scena, poco distante, c'era un agente della polizia penitenziaria libero dal servizio che, avendo notato la reazione del giovane, si è qualificato andando in aiuto dei colleghi. Il 27enne aveva una pistola scacciacani, uno sfollagente e due coltelli con lama di cm.23; è stato arrestato per resistenza e lesioni a P.U. e denunciato in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere. Nelle operazioni, un poliziotto ha riportato lesioni guaribili in 7 giorni.