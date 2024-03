Coppa del Mondo. Oro per Macchi

Filippo Macchi colpisce ancora. Grazie a lui il fioretto tricolore archivia in maniera più che positiva la terza ed ultima giornata di gara sulle pedane del Cairo (Egitto). Nella tappa nordafricana di Coppa del Mondo, infatti, dopo il doppio successo del sabato nelle competizioni individuali, Macchi e i suoi compagni di squadra hanno trovato la vittoria con certezza matematica della qualificazione ai Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Tutto facile nei primi tre incontri per il quartetto formato da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Tommaso Marini (foto FIS), che non ha avuto problemi a sbarazzarsi dell’Austria (45-22), della Polonia (45-31) e degli Stati Uniti (45-31). La netta superiorità dei ragazzi del commissario tecnico Stefano Cerioni, poi, è proseguita anche in finale contro il Giappone, annientato con lo score perentorio di 45-30. Macchi e la squadra di fioretto hanno confermato sulle pedane egiziane non soltanto la propria indiscussa forza, ma anche le straordinarie motivazioni che le accompagnano verso la kermesse a Cinque Cerchi. Dopo l’oro a squadre il prossimo appuntamento per la coppa del mondo è fissato a Washington.