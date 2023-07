Controversie con l’Asl e reclami degli utenti C’è la nuova commissione mista conciliativa

"Ci devono essere eguali diritti in sanità tra chi nasce a Zeri ed a Pisa". Il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo ha presentato la commissione mista conciliativa per la Asl Nord Ovest, commissione la cui presidenza è affidata a Giulia Romualdi che è già stata presidente della commissione Asl Sud Est. La commissione mista conciliativa è l’organismo che ha la funzione di riesaminare i reclami degli utenti in un ambito così delicato che la sanità. "Le nostre aziende sanitarie si ampliano, crescono, diventano sempre più complesse – dice Mazzeo – ed è logico che ci siano sempre migliorie da apportare. Tutto è perfettibile, ne siamo consci e l’istituzione di questa commissione è anche una vero segnale di una sanità che fa della trasparenza una delle sue forti peculiarità".

Alla commissione, gli utenti, i pazienti possono adire in più modi. "Si può far presente il proprio caso attraverso le associazioni di volontariato – dice la presidente -, le associazioni di tutela, i legali ma anche semplicemente andando sulle pagine web della Regione e della Asl Nord Ovest dove ci sono documenti, o meglio le domande già precompilate. In realtà basta anche una mail". Dunque è semplice contattare la commissione mista e ciò che si prefigge la nuova presidente Romualdi è di "snellire ed accelerare il disbrigo delle domande". "La commissione è un presidio indispensabile di ascolto e condivisione. Credo – ha dichiarato Lucia Annibali difensore civico regionale – che l’ascolto di cittadine e cittadini, fin troppo spesso lasciati soli di fronte a problemi non banali, sia un modo efficace anche per indirizzare il lavoro di ognuno di noi. Possiamo creare un laboratorio ed essere di stimolo anche alle altre Commissioni miste conciliative". Quel che serve, a detta di Annibali, è "fare rete, condividere insieme esperienze, casi, risposte per essere sempre più incisivi e veloci". "Dialogare per costruire percorsi migliori e prenderci cura, fino in fondo, dei bisogni di cittadine e cittadini" conclude la difensora civica.

"Portiamo avanti un lavoro che ha già prodotto buoni risultati. Il nostro impegno resta immutato: la centralità del paziente, l’ascolto e l’aiuto" dichiara Maria Letizia Casani direttrice generale della Asl nord ovest. "La Commissione permette di offrire servizi migliori e risposte proprio dove servono. Dobbiamo lavorare tutti insieme perché questo organismo sia conosciuto di più e meglio" conclude Mazzeo. I rappresentanti dell’Asl Toscana nord ovest e relativi supplenti sono: Giuseppina Terranova per la direzione sanitaria (supplente Silvia Memmini), Sabina Sanguineti per la rete ospedaliera (supplente Luca Nardi), Elisabetta Scaletti per il settore sociale (supplente Pietra Molfettini), Angela Gioia per le cure territoriali (supplente Patrizia Fistesmaire), Paola Chelli per il settore amministrativo (supplente Silvia Cenerini). La Commissione mista conciliativa dura in carica tre anni e i membri titolati non possono espletare più di due mandati consecutivi.

Carlo Venturini