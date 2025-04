Controllate un milione di persone: oltre 300 chili di droga sequestrati in un anno

Controllate poco meno di un milione di persone in un anno. È uno dei numeri diffusi dal questore Raffaele Gargiulo durante il discorso della festa della fondazione della polizia di Stato all’auditorium Toniolo di Pisa. Il primo inquilino del palazzo di via Lalli ha ringraziato in apertura i sindacati ("rappresentano il nostro personale"), un segnale di ricucitura dopo che la festa del 2024, con il precedente questore, si era tenuta tra la protesta del Siulp. "Esserci sempre", ricorda Gargiulo che saluta gli studenti della IV A e IV B dell’istituto paritario Santa Caterina, leggendo con il sorriso un tema dedicato alla polizia dove si parla degli agenti che rischiano la vita e che, "a volte", arrestano anche i delinquenti.

Dopo i saluti istituzionali, i dati. Sono state controllate 89.500 persone in strada e 843mila all’aeroporto di Pisa. 780 i servizi per l’ordine e la sicurezza pubblica (con 7mila poliziotti, 5mila carabinieri e 800 finanzieri, oltre agli agenti della municipale). 117 gli arresti e 948 le denunce. 5.582 le infrazioni accertate, 285 le patenti ritirate. 13.113 i titoli di soggiorno consegnati ("è stato potenziato l’ufficio immigrazione"). 233 le misure di prevenzione emesse dalla polizia anticrimine , fra cui 34 daspo e 31 ammonimenti del questore. Oltre 300 i chili di droga sequestrati: la quantità maggiore è stata rinvenuta dalla squadra mobile di Pisa diretta dal vice questore Antonio Scialdone, fra i premiati. Il questore ha chiuso ricordando l’importanza "di essere giudicati e di doverci giudicare per migliorare la qualità del servizio".

Antonia Casini