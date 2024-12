Contributo straordinario di solidarietà, disposto avviso pubblico dal Comune di Vecchiano

Vecchiano, 4 dicembre 2024 – C’è tempo fino al prossimo 23 dicembre per presentare domanda per il contributo straordinario di solidarietà sociale messo a punto dal Comune di Vecchiano. Le richieste devono essere presentate all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Via XX Settembre 9 a Vecchiano.

“A qualche anno di distanza dalla iniziativa che la nostra Amministrazione Comunale aveva lanciato in piena pandemia a sostegno delle fasce di popolazione più fragili, rinunciando all’epoca alla luminaria, la nostra Giunta Comunale ha deciso di mettere a punto nuovamente un Natale solidale, stanziando 30mila euro di risorse comunali per sostenere i cittadini e le cittadine più in difficoltà”, affermano il sindaco Massimiliano Angori e l’Assessore alle Politiche Sociali, Lorenzo Del Zoppo.

Possono presentare domanda i nuclei familiari con indicatore ISEE fino a 14mila euro, ricevendo un contributo economico pari a 250 euro ciascuno.

“Si tratta di un contributo che comunque mettiamo a punto non senza difficoltà come Amministrazione Comunale, in vista anche della previsione dei tagli governativi per il prossimo anno”, aggiungono il sindaco Massimiliano Angori e l’Assessore alle Politiche Sociali, Lorenzo Del Zoppo. “Tuttavia riteniamo che la vera solidarietà sia un principio irrinunciabile per qualsiasi istituzione, così come previsto anche dal nostro dettato costituzionale. E per questo, seppure nel nostro piccolo, e nonostante alcune scelte del Governo di andare a incidere sui bilanci degli enti locali, e dunque sui servizi per i cittadini e le cittadine, continueremo a fare la nostra parte”. Lo stanziamento previsto dall'amministrazione comunale potrà essere rimpinguato a stretto giro, con ulteriori risorse, a beneficio di un maggior numero di cittadini e cittadine. Tutti i dettagli sul bando e la modulistica per fare domanda sul sito www.comune.vecchiano.pi.it nella sezione primo piano.