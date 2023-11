Cascina, contributi Tari: pubblicata la graduatoria provvisoria

Cascina 10 novembre 2023 - È stata pubblicata all’Albo Pretorio la graduatoria provvisoria ammessi ed esclusi dell’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici - tari - anno 2023. Per visualizzare gli elenchi clicca qui Gli interessati, entro le 23:59 del 20 novembre 2023, possono inoltrare opposizione avverso la stessa, mediante invio di e-mail nelle forme di legge (dichiarazione sostitutiva firmata corredata da un documento d'identità del richiedente) direttamente all'Ufficio Casa, all'indirizzo di posta elettronica: [email protected], indicando nell'oggetto "cognome e nome del richiedente – opposizione alla graduatoria provvisoria contributo TARI 2023". L'opposizione deve contenere le motivazioni per le quali il soggetto ritiene errata la propria esclusione nella graduatoria provvisoria, eventualmente allegando la documentazione necessaria. Le opposizioni che perverranno oltre tale data di scadenza non saranno prese in esame. Esaminate le eventuali opposizioni, l’ufficio provvederà a redigere la graduatoria definitiva di cui verrà data informazione mediante comunicato stampa e pubblicazione sul sito del Comune di Cascina.