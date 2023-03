Conti, ora punta al bis Apre la campagna elettorale fra selfie, applausi e musica "I miei 6 pilastri per il futuro"

di Gabriele Masiero "Ma il cielo è sempre più blu", la canzone più iconica di Rino Gaetano scandisce l’attesa. La canzone scalda il pubblico e in tanti tra le oltre 300 persone che hanno gremito largo Ciro Menotti per il lancio della campagna elettorale di Michele Conti cantano e battono le mani a tempo. Dopo circa un’ora di comizio è Gianni Morandi con la sua "Apri tutte le porte" a chiudere lo show elettorale. La scelta della colonna sonora del sindaco uscente, da ieri ufficialmente (e formalmente) ricandidato per il centrodestra unito e due liste civiche (Pisa al centro e Sviluppo e territorio dell’assessore Paolo Pesciatini), non è causale, ma un messaggio diretto: "Sono come voi. In mezzo a voi". "Stai andando forte – canta Morandi mentre Conti si concede al bagno di folla – Apri tutte le porte. Gioca tutte le carte" e via cantando. Conti un po’ arrossisce di fronte alle strette di mano e alle pacche sulle spalle. Cinque anni fa il suo successo colse i meno attenti alle cose pisane un po’ di sorpresa, oggi è il Capo indiscusso della coalizione. Il leader vero, che fa sintesi tra le diverse anime, a volte litigiose anche tra...