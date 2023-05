Conti in Piazza Garibaldi "Chiediamo ai pisani di andare avanti per il bene della città"

di Gabriele Masiero

Piazza Garibaldi e Largo Ciro Menotti: 150 metri di distanza e due mondi diversi. In mezzo lo struscio di Borgo e di chi ha scelto di "andare" per la sua strada senza farsi calamitare dai comizi di chiusura della campagna elettorale. Nella prima Michele Conti e i suoi, nell’altra Paolo martinelli ed Elly Schlein. parlano alla stessa ora. Conti si rivolge alle centinaia di persone che lo ascoltano e preme sull’acceleratore: "Siamo a un passo da una seconda vittoria storica per cambiare il volto della città. Chiediamo a tutti i pisani di scegliere di andare avanti e non di tornare indietro. Abbiamo dimostrato di essere un’alternativa concreta a una sinistra che per troppo tempo ha dominato la scena politica cittadina. Siamo una classe dirigente che ha donne e uomini in grado di portare il peso della responsabilità di governo di una città importante e unica come la nostra". Poi rivolge una stoccata al Pd che ha schierato di nuovo al fotofinisch la sua leader: "Questa è una piazza piena di pisani - conclude - noi non abbiamo leader nazionali a darci conforto. Noi abbiamo voluto una piazza di cittadini pisani, tutti impegnati nel cambiare in meglio la propria città. Non ci presentiamo agli elettori come laboratori politici o alleanze strane in favore di questo o quel partito, a disposizione di questo o quel leader nazionale".

Per settimane sono però arrivati a sostenerlo ministri e sottosegretari, perché Fratelli d’Italia vuole vincere ed essere il primo partito anche qui. Il comizio dura circa mezz’ora poi lo spazio torna alla musica. Prima dell’intervento del sindaco a caccia del bis si erano esibiti i Cubi Rossi, giovane band pisana, poi tocca alla giovanissima Serena Rigacci, cantante ventunenne e candidata nella lista civica dell’assessore Pierpaolo Magnani, Pisa Punto Zero. In serata la festa di fine campagna elettorale del centrodestra e delle liste civiche alleate si sposta in piazza delle Baleari. Dalle 22 in poi è un altro happening in un "luogo del cuore" della coalizione di governo, che storicamente ha regalato voti anche quando Pisa era governata dal centrosinistra. Aria di casa per il pieno di fiducia prima del giorno di riflessione di oggi e la tornata elettorale di domenica e lunedì.