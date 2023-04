Contest di foto in palio la torta co’ bischeri

di Antonia Casini

PONTASSERCHIO

Un momento amarcord per ridare vita all’Agrifiera dopo il Covid. Il gruppo facebook "Sei di Pontasserchio se" lancia un contest. "A.A.A. cercasi fotografie delle fiere passate a chi avrà più like, ovviamente avrà in premio una bella torta co’ bischeri della artigiana dolci". "Pubblicate qui sulla Pagina di Sei di Pontasserchio se... #28amarcord". Quella di quest’anno – spiega Stefano, uno dei gestori della pagina – è la vera fiera della ripartenza. Nell’edizione precedente, l’entusiasmo non mancava, ma erano ancora tante le ferite. Stavolta, abbiamo molti spunti in più. E abbiamo pensato di lanciare questo contest sulle foto del passato: tanti le hanno in casa, ma per pigrizia o altro alla fine non le fanno conoscere. Anche nel 2022 regalammo il dolce tipico di Pontasserchio, la Torta co’ bischeri, al vincitore del confronto letterario. La torta vera, con la ricetta originale". Tutte le foto saranno stampate ed esposte durante la manifestazione".

Ma come deve essere una vera torta co’ bischeri?

"Deve avere il rigonfio, i canditi essiccati precedentemente in casa e non parliamo di pasta frolla perché non lo è".

Guai paragonarla al dolce lucchese, la Torta coi becchi fatta con le verdure.

"La nostra è preparata con la cioccolata,e di una marca ben precisa. In questo modo la realizzano solo due pasticcerie, una a Vecchiano e una a Pontasserchio". "Nella foto che abbiamo messo sulla nostra bacheca – prosegue Stefano – Si vede il Conti, scomparso troppo presto, che era uno dei custodi della ricetta originale".

Resta il mistero dell’ingrediente base, "la cioccolata, che non è tipica del luogo. Non è chiaro da dove arrivi".