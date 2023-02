Consulenza legale Nasce lo sportello

Nasce lo sportello di consulenza legale dedicato alle strutture alberghiere e ricettive della provincia di Pisa. Sarà offerto ai suoi associati da Federalberghi Confcommercio Provincia di Pisa e sarà ospitato nella sede di via Chiassatello 67 ( su appuntamento, contattando lo 05025196 o alla mail [email protected]) dove imprenditori, titolari e gestori di hotel, bed&breakfast, resort, agriturismi e strutture ricettive in genere potranno trovare un canale diretto e riservato attraverso cui ricevere assistenza e consulenza specifica sui temi di diritto civile, commerciale e tributario. "A pochi giorni dall’accordo stipulato a livello provinciale tra Confcommercio e Federalberghi - sottolinea il direttore dll’associazione di categoria Federico Pieragnoli - vogliamo essere immediatamente operativi proprio partendo dal lancio di un nuovo servizio dedicato alle imprese del comparto turistico e ricettivo. Il turismo rappresenta un elemento trainante dell’economia pisana, come dimostrano i dati di partenze e arrivi finalmente in crescita dopo il periodo della pandemia, e il nostro impegno verso i professionisti del settore non può prescindere da un’assistenza sempre più specializzata e qualificata". "Lo Sportello - aggiunge il presidente di Federalberghi, Andrea Romanelli (foto) - avrà come riferimento l’avvocato Giorgio Benedetti, legale di notevole esperienza e specializzato nell’assistenza alle imprese turistiche. Attraverso lo Sportello sarà possibile avere assistenza, con una prima consulenza gratuita su temi specifici come tributi locali, cartelle esattoriali, redazione di contratti e problematiche inerenti a contratti già sottoscritti e recupero dei crediti".