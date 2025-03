Consulente finto truffa donna per 73mila euro

I carabinieri di Navacchio hanno denunciato un uomo di 53 anni ritenuto responsabile di una sofisticata truffa verso una donna. L’indagine è scattata a seguito della denuncia-querela presentata dalla vittima, la quale ha raccontato di essere stata contattata a gennaio da un individuo che si era presentato come un esperto e affidabile consulente finanziario. Con la promessa di facili e lauti guadagni, attraverso investimenti nel volatile mondo delle criptovalute, il truffatore è riuscito a guadagnare la fiducia della donna.

Il modus operandi dell’uomo si è rivelato particolarmente insidioso e tecnologico. Con la scusa di facilitare le operazioni di investimento, il finto consulente ha convinto la vittima a scaricare una specifica applicazione per la gestione del denaro. Un’azione che, come si è poi scoperto, ha consentito all’uomo di ottenere il pieno controllo dei dispositivi della donna. Sfruttando l’accesso così ottenuto, il truffatore non ha esitato a svuotare il conto corrente della vittima, disponendo una serie di bonifici fraudolenti verso conti a lui riconducibili, sia in Italia che all’estero.

Il danno economico complessivo ammonta a ben 73.590 euro. Grazie alla tempestiva denuncia e alla meticolosa attività investigativa condotta dai carabinieri della Stazione di Navacchio, è stato possibile in breve tempo identificare e denunciare il presunto responsabile. L’Autorità Giudiziaria è stata informata degli sviluppi e i militari dell’Arma hanno già provveduto a richiedere l’emissione di una misura cautelare nei confronti dell’indagato.