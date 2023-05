"Consigliere da 25 anni e voglio continuare"

Venticinque anni consecutivi da consigliere comunale (un autentico record personale) non hanno impedito a Riccardo Buscemi, volto storico di Forza Italia, di riprovarci, sempre nelle liste del partito di Berlusconi a sostegno di Michele Conti. "Desidero continuare - spiega il candidato - a combattere battaglie importanti per la mia città e per i miei concittadini, impegnandomi per creare nuove opportunità di lavoro, sostenendo e incentivando l’economia locale e promuovendo cooperative sociali, dove trovino uno sbocco giovani e disagiati, ma voglio anche attenzione per le nuove povertà e per questo sosterrò il prezioso mondo dell’associazionismo, coinvolgendolo nella fruizione e valorizzazione del nostro patrimonio storico culturale: Sala delle Baleari, chiesa della Spina, Torre della Cittadella, per esempio, sono spazi che possono essere aperti a giorni e orari prestabiliti grazie ai volontari delle associazioni, riconoscendo per questo un contributo economico".

Infine, Buscemi ricorda le battaglie che hanno caratterizzato il suo impegno politico, "combattute tutte sempre dalla parte dei pisani, a cominciare dalla più nota e che mi ha lanciato in politica oltre trent’anni fa: quella contro il Macchia Nera e per il recupero dell’ex Circolo Richard Ginori, ora sede della nuova Biblioteca Comunale". "Oggi - conclude - mi ricandido per portare avanti il mio lavoro al servizio dei cittadini e continuare a governare con loro la città. Ecco, servizio è la parola chiave del mio impegno: non mi considero un politico, mi considero un abitante di Pisa al servizio del mio territorio e dei miei concittadini, ai quali propongo, per questo, di rieleggermi".