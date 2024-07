Confesercenti incontra la giunta di Calci: "Pronti a collaborare"

Calci, 9 luglio 2024 - Una delegazione di Conferesercenti Pisa ha incontrato la neoletta giunta comunale di Calci e del riconfermato sindaco Massimiliano Ghimenti. “Calci e la Valgraziosa sono aree strategiche per tutto il territorio pisano. Aree in cui è ancora forte e radicato un tessuto commerciale tradizionale che ben si sposa ad una vocazione turistica sempre più forte. Per questo abbiamo voluto incontrare la nuova giunta per ribadirle la nostra disponibilità a collaborare come sempre fatto in questi anni”. Sono queste le parole della presidente Monte Pisano di Confesercenti, Cindy Del Tacca, al termine dell’incontro avuto nel municipio di Calci con il sindaco Massimiliano Ghimenti, la vicesindaca Valentina Ricotta e l’assessore al commercio e turismo Fabio Mencarelli.

La delegazione Confesercenti era completata dal presidente Pisa Fabrizio Di Sabatino, dal responsabile Daniele Benvenuti, dal coordinatore Anva Gabriele Lo Cicero e del rappresentante sindacale Giulio Garzella. “Abbiamo voluto innanzitutto congratularci con il sindaco Ghimenti per la sua conferma alla guida del Comune e portare il nostro saluto al nuovo assessore ribadendogli la nostra disponibilità a collaborare – aggiunge ancora la presidente Monte Pisano di Confesercenti -. A cominciare dalla prossima Fiera di Sant’Ermolao che costituisce un appuntamento davvero importante per il borgo. Abbiamo anche presentato alcuni nostri progetti per il 2025, progetti che come sempre hanno l’obiettivo di unire la promozione del commercio locale con quella del territorio.

Un territorio, quello del Monte Pisano, sempre di più strategico a livello turistico, offrendo opportunità culturali e ambientali che ben si armonizzano con Pisa ed il suo litorale. Una offerta turistica che deve essere sempre più unita e collegata, avendo come volano indiscusso il nostro aeroporto”. La conclusione del sindaco Massimiliano Ghimenti. “L'amministrazione comunale ha confermato la volontà di confronto con gli operatori locali e con i loro rappresentanti di categoria, nell'ottica della reciproca collaborazione. Ha inoltre chiesto a Confesercenti di proporre presso i propri associati uno sforzo per la partecipazione al mercato della Fiera di Sant’Ermolao”.