Confcommercio Pisa con il vento in poppa In crescita associati, fatturato e iniziative

Un trend positivo inarrestabile quello registrato da Confcommercio provincia di Pisa, numeri insperati e conferme di una realtà che cresce, diventando un punto di riferimento per il nostro territorio. L’andamento dell’associazione è stato presentato ieri in una conferenza stampa corale, dove si sono alternati gli interventi del presidente Stefano Maestri Accesi, del direttore Federico Pieragnoli, e di tutti i componenti fondamentali di questo che è sempre di più un gruppo forte e orientato al futuro. L’associazione dei commercianti leader della provincia pisana vanta un fatturato di 3 mln e 400 mila euro, e, elemento per niente scontato in questi anni, un avanzo di gestione di 50 mila euro. Ma questi sono solo alcuni dei lusinghieri numeri esposti da Confcommercio, che conta 5500 associati, con una crescita di 424 unità nel primo semestre 2023 e 164 aperture avviate negli ultimi mesi. Grande la soddisfazione del presidente: "Un incremento di quasi il 10% rispetto allo scorso anno, 3 milioni e mezzo di fatturato complessivo delle società del gruppo, una grande presenza sul territorio per i nostri 34 sindacati divisi tra territoriali e tematici e una grandissima interazione e collaborazione a tutti i livelli istituzionali, dal livello regionale a tutti i gli amministratori locali, il parco di San Rossore e tantissime altre istituzioni- ha precisato Maestri Accesi-la nostra forza è quella di rappresentare quotidianamente al meglio i nostri associati riuscendo a dare loro una infinità di servizi e tante nuove opportunità".

Fiore all’occhiello delle attività sicuramente il settore eventi, primo fra tutti la Cena sul Ponte di Mezzo, con 500 partecipanti e un’organizzazione impeccabile, se ne contano 125 organizzati direttamente da Confcommercio nel 2022: il premio Giovani Imprenditori, la Notte Blu Tirrenia, il Marina Dance Parade, la Notte Nera, Pontedera Kids, per citarne alcuni. Notevole anche la pagina della rappresentanza istituzionale, che nel giro di qualche settimana ha portato ad incontrare ben tre ministri dell’attuale Governo (Salvini, Santanchè e Lollobrigida); a stringere rapporti consolidati con i massimi vertici delle istituzioni regionali e provinciali: dal presidente della regione Eugenio Giani, al presidente della provincia Massimiliano Angori, alla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, quotidiani i rapporti con i sindaci e le amministrazioni comunali, così come quelli con istituzioni del territorio.

A completare il quadro, un importante servizio di formazione accreditato dalla Regione Toscana, e ottimi risultati sul fronte del credito finanziario, con oltre 10 milioni erogati nel 2022. "Senza il supporto dei nostri presidenti questi risultati sarebbero stati impossibili-commenta Pieragnoli- per questo ringrazio la Giunta e il Consiglio per gli input indirizzati alla governance tecnica e per lo straordinario contributo indirizzato alla crescita dell’associazione. In questi anni siamo stati vicini agli imprenditori e questo è il segreto dei nostri risultati, in un momento in cui altre associazioni, anche del nostro mondo, non hanno questo obiettivo e devono sottostare a logiche diverse rispetto alla crescita associativa".

Alessandra Alderigi