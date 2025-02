Confcommercio organizza un convegno sugli strumenti di accesso al credito per imprese

Pisa, 27 febbraio 2025 - “Bandi e Finanziamenti: gli strumenti di accesso al credito a disposizione di imprese e professionisti”. A questo tema Confcommercio Pisa e Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pisa hanno dedicato uno specifico convegno formativo accreditato presso la sede dell'Ordine a Pisa in piazza Vittorio Emanuele II. L'appuntamento, moderato dal direttore generale di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli, ha visto i saluti del presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi e della presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pisa Rossana Fioravanti, oltre agli interventi di Francesco Pela e Antonio Doti, direttore e vicedirettore di CentroFidi Toscana, di Francesca Cagnoni, responsabile Area Credito Confcommercio Pisa, ed Elisabetta Luppichini, referente Spin Edi Confcommercio Pisa.

“Si apre un percorso di sinergia che ci vede a fianco dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro per mettere a disposizione i nostri servizi e che ci permette di essere una vera freccia nella faretra di di imprese e professionisti, auspichiamo che possa essere l'inizio di una collaborazione importante” afferma il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi. “Un'opportunità veramente interessante per tutti gli iscritti dell'Ordine, che consente di avere una panoramica completa sui bandi e le opportunità a cui è possibile accedere” le parole della presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pisa Rossana Fioravanti. “Ci siamo messi immediatamente a disposizione per garantire la massima divulgazione delle misure attraverso un appuntamento progettato proprio con l’obiettivo di offrire indicazioni chiare e puntuali e informazioni dettagliate a 360°” spiega il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.

Tanti i temi affrontati nel corso del convegno, a partire dai bandi regionali per il sostegno alle micro, piccole e medie imprese, i contributi per gli investimenti (Bandi FESR 2021/2027), i bandi disponibili per l'efficientamento energetico, la transizione tecnologica, digitale ed ecologica, gli incentivi per la creazione e il consolidamente di imprese giovanili e femminili, le opportunità dello Sportello Innovazione Confcommercio Edi 5.0, fino ad uno specifico focus sull'accesso agevolato al credito per pmi e professionisti.