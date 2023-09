Confcommercio inaugura il nuovo sindacato dei tassisti

Novità all’associazione di via Chiassatello, con la costituzione di "ConfTaxi Confcommercio Pisa". A guidare il nuovo raggruppamento, un consiglio direttivo composto da otto componenti: Luca Baronti, Ferdinand Marcos, David Balestri, Andrea Pistoresi, Andrea Balestri, Alfred Hoxha, Muka Ermal, Diego Cegalin. A coordinare e rappresentare il nuovo sindacato sarà il neo eletto presidente Muka Ermal.

"Accogliamo l’entrata in Confcommercio dei tassisti con grande soddisfazione e senso di responsabilità” – questo il commento del presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi – una categoria che riveste una importanza strategica nel sistema di accoglienza turistica e che trova in Confcommercio una sua nuova casa. Lavoreremo nell’interesse di tutti e per risolvere alcune delle questioni più importanti della categoria dei tassisti".

Sulla stessa scia il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli: "Garantiremo ai tassisti pisani che hanno già scelto e continueranno a scegliere Confcommercio una rappresentanza sindacale efficace e puntuale. Siamo una associazione aperta e inclusiva. Migliorare e rendere più agevole il lavoro di questa importante categoria significa migliorare automaticamente la vita a cittadini e turisti". "Partiamo con questo nuovo gruppo in Confcommercio, convinti e determinati a portare le principali istanze della categoria, per migliorare il nostro servizio agli utenti siano essi cittadini o turisti. Siamo aperti alle proposte di tutti i colleghi che vorranno darci una mano" le parole del presidente di Conftaxi Muka Ermal.