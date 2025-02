Confcommercio e Studio Mattonai lanciano "Safeguarder" per la sicurezza nello sport

Pisa, 17 febbraio 2025 – La nuova normativa, che sta comportando importanti novità per le società sportive in tutta Italia, prevede l'obbligo di dotarsi della figura del Safeguarder, responsabile della tutela delle persone più vulnerabili nel settore sportivo.

L'associazione sportiva può individuare come Safeguarder un professionista con una formazione pregressa adeguata, oppure designare un esponente interno alla società, il quale dovrà ricevere una preparazione specifica per svolgere un ruolo di tale delicatezza.

Per questo Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno, in collaborazione con lo Studio Mattonai di Bientina, realtà d'eccellenza specializzata nel settore sportivo, lanciano il corso di formazione “Safeguarder”, un percorso specificamente dedicato alla sicurezza degli atleti e alla salvaguardia dell'integrità nello sport: “Siamo di fronte a un progetto formativo che pone al centro la sicurezza degli atleti, offrendo competenze fondamentali per affrontare con consapevolezza e preparazione le sfide legate alla propria disciplina. Grazie alla collaborazione con lo Studio Mattonai, intendiamo diffondere una cultura della prevenzione e della sicurezza che possa avere un impatto positivo sulla carriera di molti giovani atleti e professionisti”, spiega la responsabile dell’area formazione di Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno, Cecilia Pellegrinetti “L’obiettivo è creare un ambiente sano, intervenendo prima e non dopo il verificarsi di episodi di violenza”.

Le società sportive, oltre a dover adempiere agli obblighi normativi, sono chiamate a conformarsi per garantire una maggiore protezione degli atleti, rafforzare la fiducia nella pratica sportiva, prevenire traumi e promuovere i valori di integrità nello sport.

“La sicurezza degli atleti non è un’opzione, ma una responsabilità inderogabile per tutte le realtà sportive. Con il corso Safeguarder vogliamo garantire che ogni persona che intenda svolgere questo delicato incarico disponga delle competenze necessarie per tutelare la salute fisica e psicologica di chi pratica sport” prosegue Pellegrinetti.

“Come Confcommercio, facciamo nostri i valori che caratterizzano il mondo dello sport. L’attenzione alla sicurezza è un pilastro imprescindibile. Attraverso questo percorso formativo, ci poniamo l’obiettivo di contribuire alla creazione di un ambiente sempre più sicuro per gli atleti di oggi e di domani” afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli.

Il corso prenderà il via a fine febbraio e si articolerà in otto incontri fino al mese di aprile. Durante il percorso formativo, verranno fornite competenze essenziali per garantire un ambiente sicuro nell’ambito delle attività sportive, affrontando tematiche quali le normative nazionali e internazionali in materia di tutela, la prevenzione dei rischi, il riconoscimento di segnali di abuso o maltrattamento e la promozione di una cultura della sicurezza.

Per informazioni dettagliate sulle modalità di partecipazione e per iscriversi, è possibile contattare Confcommercio Pisa e Confcommercio Livorno ai seguenti recapiti: Per Pisa Vittoria Santi – 050 7846657 Per Livorno Daniela Salvi – 0586 1761061