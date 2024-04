Conclusi i lavori alla scuola elementare di Calci

Calci 30 aprile 2024- L’amministrazione comunale esprime soddisfazione per la conclusione dei lavori che hanno interessato l’edificio della scuola primaria di Calci. I lavori hanno riguardato la sistemazione della copertura e delle gronde, per risolvere i problemi di alcune piccole infiltrazioni, cui si sono aggiunti altri interventi manutentivi al cortile ed alla recinzione esterna. L’intervento, che ha comportato un investimento di oltre 30mila euro solo per la copertura, consente ai bambini e alle bambine di Calci di frequentare una scuola più sicura ed anche bella e colorata, all’altezza dell’importante funzione che svolge per la loro crescita. Con questi ultimi lavori, che si aggiungono ai numerosissimi interventi di manutenzione, efficientamento energetico e/o riqualificazione avvenuti durante gli ultimi due mandati in tutti gli edifici scolastici presenti in Valgraziosa, l’amministrazione comunale ha confermato ancora una volta la particolare attenzione rivolta all’edilizia scolastica, per consegnare alla prossime generazioni e alla futura amministrazione plessi in buono stato manutentivo, oltre ad un edificio del tutto nuovo ed innovativo quale è la nuova scuola media.