Concerto Vivaldi al Verdi

Concerto Italiano e le note di Antonio Vivaldi saranno protagoniste stasera alle 21 al Teatro Verdi, per il penultimo appuntamento con la stagione concertistica della Scuola Normale Superiore. Concerto Italiano, diretto e fondato dal maestro Rinaldo Alessandrini, è specializzato nell’esecuzione di brani del repertorio della musica italiana antica, con il maestro Rinaldo Alessandrini alla direzione. Il direttore di Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini, clavicembalista, prima di fondare Concerto Italiano iniziò lo studio del pianoforte a 14 anni. A diciotto anni scoprì il clavicembalo e decise di dedicarsi completamente a questo strumento da autodidatta. Ha incontrato Ton Koopman, al Conservatorio "Sweelinck" a Amsterdam e ne ha ricevuto da parte alcuni preziosi consigli e stimoli, iniziando contemporaneamente una serrata attività concertistica.

Il concerto della Normale sarà interamente dedicato ad Antonio Vivaldi, ed è il penultimo appuntamento della stagione concertistica della Scuola Normale Superiore 2023-2024, che si concluderà il 9 giugno con il Coro Galilei. Concerto Italiano è nato nel 1984 e la sua storia si sovrappone a quella della rinascita della musica antica in Italia. Ha iniziato la sua attività con un repertorio comprendente la musica madrigalistica da Marenzio a Monteverdi, per poi giungere anche all’esecuzione di musiche strumentali barocche arrivando a Bach e a Vivaldi, che sono stati i perni principali sopra i quali il gruppo ha saputo rinnovare il linguaggio di questa tradizione, rivelandone aspetti estetici e retorici inediti.

A distanza di 40 anni le incisioni discografiche di Concerto Italiano sono ancora considerate versioni di riferimento da critica e pubblico, a testimonianza del definitivo significato che il gruppo ha saputo dare al suo impegno e alle sue realizzazioni apprezzate nelle sale di tutto il mondo, non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti, in America del Sud, Australia, Giappone e Cina. Analogamente il gruppo si è andato ampliando aggiungendo diversi strumentisti ai cantanti del gruppo originario. In circa venti anni di attività, il Concerto Italiano ha svolto intensa attività concertistica. L’ensemble è composto da Laura Pontecorvo al flauto traverso, Boris Begelman e Paolo Perrone al violino, Ettore Belli alla viola, Alessandro Palmeri al violoncello e Luca Cola al contrabbasso, oltre che da Rinaldi Alessandrini alla direzione e al clavicembalo.

Michele Bufalino