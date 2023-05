Concerto in Gypsoteca

Tradizionale appuntamento, sabato con l’associazione culturale "La Dannunziana" e la musica. Alle 21, nella Gypsoteca di arte antica di piazza San Paolo all’Orto, il maestro Pietro Consoloni dirigerà l’ensemble musicale "I bei legami" nel suggestivo concerto per tromba "Dal Barocco al Classicismo".Verranno eseguite musiche di Torelli, Haydn, Mozart. L’ensemble strumentale "I Bei Legami", attiva ormai dal 2014 sul territorio toscano, è composto da giovani, brillanti musicisti e presenta, con la direzione del Maestro Pietro Consoloni e del solista Tiziano Puntoni, un itinerario musicale inedito, eseguendo alcune pagine per tromba e orchestra dal repertorio barocco fino al Classicismo. Il programma si presenta di grande interesse non soltanto per le musiche di Mozart e dell’italiano Giuseppe Torelli ma anche per il famoso concerto per tromba di Michael Haydn, fratello minore del grande Franz Joseph.