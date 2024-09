Concerto di Musica Rinascimentale e Barocca all'Estate Vecchianese 2024

Vecchiano (Pisa), 2 settembre 2024 - Martedì 3 settembre alle 21.30, la Chiesa di San Ranieri e San Vincenzo a Migliarino sarà teatro di un evento imperdibile nel contesto dell'Estate Vecchianese 2024. Il concerto "Antiqui Flores", curato dall'organaro Nicola Puccini in collaborazione con la Parrocchia e le Suore Missionarie Francescane, promette di trasportare il pubblico in un affascinante viaggio musicale attraverso i secoli. L'ingresso all'evento è libero, offrendo così un'opportunità unica di assistere a un'esibizione di altissimo livello. Il duo protagonista della serata sarà composto da Matilde Leonardi, soprano, e Dario Landi, liutista. Specializzati nell'esecuzione del repertorio rinascimentale e barocco, i due musicisti si distinguono per la fedeltà filologica e l'uso di strumenti storici, che rendono le loro interpretazioni particolarmente autentiche e suggestive. Il programma della serata si concentrerà su musiche a voce sola dei più importanti compositori italiani del Cinquecento e del Seicento, periodi che hanno ispirato i più grandi compositori della storia della musica. I brani selezionati sono costruiti secondo la poetica degli affetti, con l'obiettivo di smuovere i sentimenti più profondi dell'animo umano. Il pubblico sarà accompagnato in un percorso emotivo che spazierà dalla giocosità al dolore, alternando momenti di musica sacra e profana, con incursioni nelle danze dell'epoca. Questo concerto rappresenta un viaggio musicale che, partendo dalle chiese, attraversa i teatri e i palazzi signorili del Rinascimento, offrendo un'esperienza sonora il più fedele possibile a quella del periodo storico in cui queste musiche furono composte e eseguite. I Protagonisti Matilde Leonardi Diplomata in canto lirico presso il Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno, Matilde Leonardi ha calcato numerosi palcoscenici italiani dal 2011 al 2024, interpretando ruoli da soprano in diversi concerti e opere. Dario Landi Liutista di grande talento, Dario Landi suona dal 2012 nella European Lute Orchestra e nell'orchestra barocca del conservatorio di La Spezia. Iscritto alla Società del Liuto italiana e alla Lute Society inglese, è considerato uno dei giovani talenti più promettenti nel panorama europeo. Ha partecipato a corsi di perfezionamento presso la Sommerakademie di Homburg Am Main e il Festival della musica antica di Urbino, sotto la guida di illustri maestri come Sigrun Richter e Paul O'Dette. Nel suo curriculum spicca la vittoria del terzo premio al quarto concorso internazionale di musica antica per liutisti presso il conservatorio A. Casella di L'Aquila. Landi è inoltre attivo in diverse formazioni musicali, tra cui il gruppo da camera "Fantasticheria" e l'ensemble Etruria Barocca, con cui ha inciso due CD. Un Evento da Non Perdere L'Estate Vecchianese, sponsorizzata da Toscana Energia, si arricchisce dunque di un appuntamento di grande spessore culturale, che saprà affascinare tanto gli appassionati di musica antica quanto chi desidera scoprire le sonorità del passato in un contesto suggestivo e spirituale.